Morte a 18 e 19 anni mentre cercavano di scattarsi un selfie in cima alla cascata. Erano inseparabili, amiche per la pelle. E secondo una prima ricostruzione della tragedia, scrivono i media locali, una ha perso l’equilibrio e l’altra è scivolata nel tentativo di salvarla.

Sono morte così Bruna Velasquez, 18 anni, e Monique Medeiros, 19 anni. Poco prima avevano pubblicato sui social una foto insieme, poi il dramma. Un volo di 30 metri nel vuoto dalla cima della cascata di Salto Caveiras a Lages, in Brasile che non ha lasciato loro scampo. È successo tutto domenica scorsa, 13 settembre, e per quanto tempestivo l’intervento dei soccorritori non è servito a nulla. (Continua dopo la foto)















Bruna è stata dichiarata morta sul posto, prima dell’arrivo del personale sanitario; Monique, invece, ha perso la sua battaglia per la vita dopo l’arrivo in ospedale. I medici non hanno potuto fare niente per salvarla: il trauma cranico riportato in seguito alla caduta era troppo grave. I soccorritori hanno detto che la zona in cui le due ragazze si erano avventurate era vietata ai visitatori. (Continua dopo la foto)















Il funerale delle due giovani amiche è stato celebrato in una chiesa di Lages, la loro città natale, tra lo strazio di parenti e amici. Dmitri Arruda, proprietario di un fast food dove Monique lavorava mentre studiava per diventare infermiera, ha raccontato ai media: ”Ha iniziato come cassiera prima di lavorare con me nella gestione del locale. Quando mi sono ammalato, lei mi ha aiutato e in pratica ha gestito l’attività da sola”. (Continua dopo le foto)











Quella di Bruna e Monique è purtroppo solo l’ultima tragedia avvenuta per un maledetto selfie. Ad aprile scorso quella di Sydney Paige Monfries, 22 anni, originaria di Portland, nell’Oregon, morta a pochi giorni dalla sua laurea a causa di una rovinosa caduta dalla torre dell’università Fordham a New York da dove pare che volesse immortalarsi con un selfie spettacolare. La polizia l’ha trovata in condizioni disperate: è deceduta qualche ora dopo in ospedale.

