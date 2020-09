Incendio di vaste proporzioni nel porto di Beirut, fiamme e fumo visibili da tutta la città

È tornato l’incubo a Beirut, capitale del Libano. Dopo poco più di un mese dalla tremenda esplosione del 4 agosto, nel porto della capitale libanese è divampato un incendio di proporzioni gigantesche, per cause ancora non note. Secondo le prime indiscrezioni sembra che l’incendio stia bruciando a causa di un’esplosione in un magazzino di pneumatici, sito nella zona tra il porto e l’autostrada.

Ma non è ancora stato chiarito che cosa abbia fatto scaturire le fiamme né la proporzione dei danni inflitti alle zone vicino all’incendio. Finora non si hanno neppure notizie di eventuali vittime, differentemente da quanto invece era accaduto per l’esplosione avvenuta il mese scorso, già da subito infatti allora se ne erano contate circa 200. Le foto condivise sui social network mettono in mostra una titanica colonna di fumo nero intenta a propagarsi verso il cielo ed invadere la città. (Continua dopo le foto)

Another huge fire at the Beirut port, where a smaller fire was put out a couple of days ago and 2750 tons of ammonium nitrate exploded over a month ago.

Panic has spread across the city & authorities are saying a warehouse of tires and oil caught fire.https://t.co/nUTcC0LfKK

