“Pomiciare tuo padre per 600 euro?”, la domanda choc davanti a tutti. E lei ecco cosa fa

Chi limonerebbe il proprio padre per 600 euro? Probabilmente nessuno a parte una ragazza in diretta radio in Australia. La giovane, concorrente del programma radiofonico “Kyle and Jackie Show”, è stata sottoposta ad un gioco a chiamate, in cui i partecipanti sono obbligati a fare quello che comandano da casa. La domanda/comando in questo caso è stata: “Boyfriend or daddy”. Ed è proprio lì che è accaduto l’impensabile.

Il programma radiofonico “Kyle and Jackie Show” ha indetto una serie di “sfide”, chi le adempie si becca dei soldi. La sfida che è stata lanciata a questa ragazza, ha dell’incredibile: “limoneresti tuo papà per 1.000 dollari?”. Più della domanda in sé ha dell’incredibile la risposta della ragazza, che ha lasciato tutti a bocca aperta (anche il padre…). (Continua dopo le foto)





























Come prima cosa partiamo col dire che una ragazza in diretta radio in Australia, in un programma radio, è stata sfidata a baciare il proprio padre per 600 euro. La sua risposta è risultata assurda agli occhi dei più: “Per me non è nulla di strano, di tanto in tanto mi bacia sulle labbra…”. È stato dunque dopo questa risposta che i due si sono baciati appassionatamente, di sicuro un comportamento che ha lasciato tutto il pubblico all’ascolto davvero di stucco. (Continua dopo la foto)









Non dimentichiamo inoltre che ormai i canali radio vanno in onda regolarmente con le riprese video, quindi i due, figlia e padre, sono stati visibili a tutti e in poche ore il loro bacio incestuoso ha fatto il giro del mondo. Il momento scioccante è avvenuto in Australia Kyle e Jackie O Show come parte di una sfida chiamata Boyfriend or Dad. Il fattaccio coinvolge una donna che entra nello studio con un compagno maschio, dopodiché i conduttori Kyle Sandilands e Jackie ‘O’ Henderson devono indovinare se si tratta del suo ragazzo o di suo padre. Una volta inquadrata la figura, ecco la richiesta, incredibilmente soddisfatta nel giro di pochissimo.

