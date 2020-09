Tragedia nel mondo della musica, morto a soli 49 anni. Il cordoglio degli amici

È morto a soli 49 anni il famoso dj e producer Erick Morillo, uno dei big dell’ house music. La notizia è stata diramata poco fa e ha immediatamente fatto il giro del mondo. Erick Morillo è nato a Cartagena de Indias, il 26 marzo 1971. Il musicista, che era meglio conosciuto per il suo successo del 1993 ‘I Like To Move It’, ed è stato trovato morto a Miami Beach, in Florida, nella mattina di martedì 1 settembre. La causa della morte non è stata rivelata e le circostanze dunque non sono ancora note.

Un portavoce della polizia di Miami Beach ha detto a Metro.co.uk: “Il dipartimento di polizia di Miami Beach sta indagando sulla morte del signor Eric A. Morillo. Abbiamo ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza questa mattina alle 10:42 … Gli investigatori sono attualmente sulla scena e nelle fasi preliminari delle indagini.”. Sono stati scritti per i social numerosi tributi ad Erick Morillo, come ad esempio quello della star della musica Yousef, che ha scritto parole davvero commoventi. (Continua dopo le foto)





























“Non riesco a crederci. Gli ho parlato solo la scorsa settimana… era turbato, tutt’altro che perfetto, ma è stato sempre fantastico con me e ci ha aiutato a far funzionare il circo nel primi giorni, e abbiamo trascorso molti momenti meravigliosi negli ultimi 20 anni in cui siamo amici. Sinceramente distrutto. RIP @ErickMorillo”. Erick Morillo ha pubblicato il suo più grande successo con lo pseudonimo di Reel 2 Real, e la canzone è stata protagonista dei film del Madagascar. L’esecutore ha pubblicato il suo primo album Move It! nel 1994, seguito da Are You Ready For Some More nel 1996. Morillo ha anche ricevuto un’accusa di molestie, nel dicembre del 2019, quando una donna si è recata alla Polizia. (Continua dopo le foto)









La ‘vittima’ ha dichiarato di essere andata a casa di Morillo in compagnia di un’altra donna, dopo una festa a Star Island in cui Erick faceva il dj. Secondo il verbale stilato dagli agenti, la donna ha affermato che il produttore musicale “ha fatto diverse avance verso di lei, alcune di natura sessuale” mentre erano in piscina, “ma ha rifiutato tutti i suoi tentativi”. La donna ha inoltre affermato di aver subito uno stupro. La polizia ha perquisito la residenza e preso campioni di dna. A quel tempo, l’avvocato di Erick Morillo ha detto a Page Six che si fosse trattato di un incidente, che quelle della Polizia fossero solo supposizioni e che alla fine il suo protetto fosse risultato innocente.

Philippe Daverio: età, altezza, peso, moglie, figlio