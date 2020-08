Crolla ristorante durante festa di compleanno: almeno 29 morti e 7 feriti gravi

Cina, i numeri parlano chiaro. Sono ventinove le vittime in seguito al crollo di un ristorante ubicato nella provincia dello Shanxi. A spiegare le dinamiche del tragico incidente, la squadra di soccorso. In attesa per prendere parte alla festa di compleanno di un uomo di 80 anni, i partecipanti al banchetto hanno raggiunto il ristorante Juxian nel villaggio di Chenzhuang nella contea di Xiangfen.

La sala di ricevimento è crollata improvvisamente, lo spiega anche un uomo di 61 anni, Wang Guoping: “La sala del ricevimento è crollata con uno schianto”. La moglie e il nipote di Wang Guoping sono rimasti intrappolati sotto le macerie e perdono la vita. Un ristorante su due piani crollato e 57 persone estratte dalla macerie, di cui 29 le vittime, 7 gravemente ferite e altre 21 segnate da lievi lesioni. (Continua a leggere dopo la foto).















Sono stati 840 i soccorritori sopraggiunti sul luogo del crollo, unitamente ai 100 membri del personale medico, scesi in campo per salvare prontamente quante più vite possibili, ma il bilancio resta drammatico. Erano le 9:40 ora locale quando la sala di una superficie pari a circa 100 metri quadrati ha ceduto al crollo. Rimangono ancora da accertare le cause del crollo. (Continua a leggere dopo la foto).















Nel frattempo si è espresso il Consiglio di Stato del governo centrale che ha reso note le intenzioni di proseguire in un’approfondita indagine affidata alle autorità provinciali atte a ricostruire la dinamica del tragico incidente. Continue violazioni delle norme di sicurezza potrebbero riferirsi alla causa principale, che negli anni ha portato ad esiti simili, come quello che ha interessato l’hotel nella città di Quanzhou. (Continua a leggere dopo le foto).









Era lo scorso marzo quando nella provincia meridionale del Fujian, 29 persone sono rimaste vittime del crollo della struttura, unitamente ad altre 42 rimaste ferite. Dalle indagini condotte, è emerso che a determinare il crollo è stata l’aggiunta illegale di tre piani, una faccenda che avrebbe visto gli stessi ispettori della sicurezza e i proprietari della struttura fornire documentazioni non veritiere, poi pagate al caro prezzo di vite umane.

“Terapie sub-intensive quasi esaurite”. Coronavirus Italia, l’appello dell’ospedale: è allarme contagi