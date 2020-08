Arrestato un italiano per terrorismo su un volo Ryanair: cosa è successo

Due uomini, tra cui un italiano, sono stati arrestati con l’accusa di reati terroristici dopo che i jet della Raf sono stati costretti a scortare un volo Ryanair nel Regno Unito. I jet militari sono stati inviati per intercettare un volo passeggeri da Vienna a Londra Stansted domenica notte a seguito di una “potenziale minaccia alla sicurezza”. Secondo i rapporti, nei bagni dell’aereo sarebbero stati trovati degli oggetti sospetti. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “In linea con le procedure, il capitano ha informato le autorità britanniche e ha proseguito per Londra Stansted, dove l’aereo è atterrato normalmente e ha rullato fino a una stazione remota dove i passeggeri sono sbarcati in sicurezza.

I passeggeri a Londra Stansted in attesa di partire per Vienna sono stati trasferiti su un aereo di riserva per ridurre al minimo il ritardo del loro volo". La polizia dell'Essex ha detto di aver arrestato due uomini sospettati di terrorismo: si tratta di un uomo di 34 anni del Kuwait e un uomo di 48 anni italiano.















Sempre da Londra Stansted e sempre su un volo Ryanair, qualche giorno fa un altro problema. Mentre i passeggeri si trovavano a bordo dell'aereo in attesa del permesso per decollare dall'aeroporto di Londra Stansted verso Pisa, hanno visto entrare sull'aeromobile dei funzionari di polizia con tanto di tute protettive. Uno dei passeggeri, come spiega il DailyMail, aveva da poco ricevuto un messaggio dall'autorità sanitaria britannica che confermava la sua positività al Coronavirus.















L'uomo e il suo compagno di viaggio sono stati quindi prelevati e trasferiti nell'area di isolamento dell'aeroporto. I loro sedili sono stati disinfettati e l'aereo (dopo un'ora e quaranta di ritardo) è decollato, direzione Pisa. La compagnia aerea ha sottolineato in un comunicato che "entrambi i passeggeri hanno sempre indossato la mascherina e sono rimasti seduti sull'aereo solo per un breve periodo, circa 10 minuti".









L’uomo non ha rispettato le prescrizioni delle autorità inglesi. “Chi si sottopone al tampone – spiegano dal locale dipartimento della Salute – deve rimanere a casa fino a quando non ottiene il risultato”. Cosa che, ovviamente, il passeggero (poi risultato positivo) non ha fatto, imbarcandosi sull’aereo.

