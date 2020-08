“Una grande perdita per tutti”. Investito e morto sul colpo ieri sera una degli uomini più importanti del mondo

Deceduto nella notte a Lille Jérôme Bonduelle, cinquantenne erede della dinastia a cui fa capo l’omonimo gruppo alimentare fondato nel 1853, specializzato nella produzione di insalate e verdure in scatola. Jérôme Bonduelle, è stato investito da un’ auto mentre circolava in bici nei pressi della stazione ferroviaria della città francese insieme alla moglie e a degli amici. Bonduelle è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso e il successivo trasporto all’ospedale.

L'automobilista si è dato alla fuga ma è stato rintracciato e arrestato questa mattina. La vittima era direttore generale del gruppo di famiglia e figlio del presidente onorario Bruno Bonduelle. L'azienda vende in 75 paesi del mondo e da lavoro a 10 mila persone. È presente anche in Italia con gli stabilimenti di Battipaglia, Terralba e San Paolo d'Argon. "La morte di Jérôme Bonduelle è una grande perdita per il gruppo", scrive l'azienda in un comunicato stampa.















"Gli azionisti, i dirigenti e tutti i dipendenti si uniscono al dolore della moglie, dei figli e della sua famiglia e porgono loro le più sincere condoglianze". Messaggi di cordoglio sono arrivate anche dal ministro dell'Agricoltura Julien Denormandie, alla presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen.















Come detto, la storia di uno dei marchi più famosi al mondo inizia nel 1853, quando due amici aprirono una distilleria di cereali e ginepro. I primi raccolti di piselli, tra i prodotti in scatola più venduti dal marchio, arrivano solo nel 1926. Dopo la cessione delle attività durante la guerra, il gruppo riparte e negli anni '50 si dedica ai prodotti surgelati che l'hanno resa famosa nel mondo.











È solo verso la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo secolo che Bonduelle si lega indissolubilmente alle insalate, con un progetto di espansione ormai mondiale. Proprio in Italia nel 2011 viene inaugurato, a San Paolo d’Argon, il più grande sito di produzione di insalate confezionate in Europa.

