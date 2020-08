“Ci hai insegnato ad amare”. Lutto nel cinema, un dolore atroce per uno dei volti più noti di sempre: “Mancherai tanto”

Alla veneranda età di 103 anni, è morto il papà di Steven Spielberg. Arnold Spielberg era un veterano della Seconda Guerra Mondiale, tra i millesimati superstiti ancora in vita. La sua morte ha avuto luogo a Los Angeles durante la mattinata di martedì 25 agosto 2020. La famiglia ha annunciato che la sua dipartita è accaduta per cause naturali. Arnold Spielberg lascia non solo il suo famosissimo, mitico figlio Steven, ma anche le sorelle di quest’ultimo: Anne, che svolge il lavoro di sceneggiatrice, Sue, dirigente marketing e Nancy, produttrice.

Il papà di Steven Spielberg ha lavorato per decenni nel ruolo di ingegnere informatico. Lo piangono anche 11 nipoti e 8 pronipoti. "Nostro padre ci ha insegnato ad amare lo studio e la ricerca e ad espandere la nostra mente. Abbiamo imparato da lui come fare a raggiungere le stelle pur tenendo i piedi per terra". L'anziano Arnold è stato uno dei primi ingegneri informatici nella storia mondiale.





























“Quando vedo un computer, una console di gioco, un telefono cellulare o una calcolatrice penso che dietro a questi dispositivi c’è anche l’importante opera pionieristica di papà e di altri geni come lui”. Nel 1941 Arnold Spielberg si arruolò nell’esercito e ben 4 anni dopo fece ritorno a casa per sposare la musicista, suonatrice di pianoforte, Leah Posner. Poi nel 1946 nacque Steven, il titanico Steven Spielberg, primogenito della coppia. Ad incentivare ed aiutare Steven ad esordire come regista fu proprio papà Arnold, che lo aiutò collaborando alla realizzazione del suo primo film ‘Firelight’, prodotto quando Steven Spielberg aveva soltanto 17 anni. (Continua dopo le foto)









La famiglia ha sentitamente confermato che l’attuale situazione legata alla epidemia di Covid-19 non abbia influito sulla dipartita del loro amato. Gli stati Uniti sono in ginocchio da tempo e stanno affrontando un’enorme moria a causa dell’espansione del Coronavirus.

