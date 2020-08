Una pessima notizia è giunta in queste ore. Ad appena 19 anni si è spento Landon Clifford, il famoso youtuber. A comunicare la morte del giovane è stata sua moglie sui suoi canali social ufficiali. Il coniuge era anche suo compagno di avventure sul canale Youtube ‘Cam&Fam’. Lui è deceduto dopo essere rimasto in coma per alcuni giorni. Nonostante la giovanissima età, lascia anche due bambine di due anni e di pochi mesi. Il suo decesso risale a poco prima della metà di agosto.

Stando a quanto riferito, Landon ha avuto un danno di natura cerebrale e i medici hanno fatto l’impossibile pur di salvargli la vita, senza però riuscirci. Non si sa comunque con certezza quale sia stata la causa principale del suo decesso, infatti non sono stati forniti molti dettagli. La moglie Camryn ha annunciato che il 19enne ha trascorso i suoi ultimi sei giorni di vita in coma indotto per questo problema al cervello che non è stato specificato. Ma i tentativi di aiutarlo si sono rivelati vani. (Continua dopo la foto)















Una volta spirato, è stata disposta la donazione dei suoi organi per aiutare le persone bisognose. La sua dolce metà Camryn Clifford ha infatti scritto: “Lui è morto salvando la vita agli altri. Questo è esattamente il tipo di persona che era, ovvero amorevole, premuroso e gentile”. Entrambi avevano riscosso un successo incredibile sulla rete grazie appunto al loro canale Youtube ‘Cam&Fam’. Il primo video era stato pubblicato tre anni fa, nel 2017, e precisamente nel mese di novembre. (Continua dopo la foto)















Questo primo filmato ebbe quindi un gran risultato, visto che trattarono un argomento davvero bello. Annunciarono infatti su Youtube il sesso della prima figlia, nata quando i due erano adolescenti. Avevano appena 16 anni quando sono diventati genitori per la prima volta. La loro popolarità è stata grandiosa proprio perché raccontavano tutto della vita a cuore aperto. Si sono soffermati sull’esperienza della gravidanza di lei e dei figli concepiti da così giovani. (Continua dopo la foto)









Il pubblico amava poter assistere a questa crescita personale della coppia, con due figli piccolissimi amati alla follia. Landon e Camryn sono stati seguiti dai fan fino al secondo parto della donna. I loro ammiratori non riescono proprio ad accettare di non poter mai più vedere il giovane, strappato alla vita in modo così improvviso e prematuramente. Un dolore insopportabile per Camryn, che dovrà crescere da sola le figlie.

Bimba alla deriva con l’unicorno gonfiabile: il salvataggio del traghetto è incredibile