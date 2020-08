Due drammi tremendi e un dolore troppo forte da sopportare. Anno decisamente buio per il famoso giornalista americano Larry King, una vera e propria leggenda negli Stati Uniti. L’uomo, che ha 86 anni, ha comunicato infatti a tutti di aver avuto due perdite gravissime: sono infatti deceduti due suoi figli a breve distanza l’uno dall’altro. Nello scorso mese di maggio è stato colpito da un ictus, poi è arrivato il divorzio dalla moglie dopo essere stato sposato con lei per 22 anni.

Il periodo peggiore ha avuto luogo quando ha perso i suoi figli in poco più di tre settimane. Ad annunciarlo è stato dunque lo stesso volto storico della Cnn, attraverso il social network Facebook: “Con grande tristezza e il cuore spezzato di un padre che confermo la recente perdita di due dei miei figli, Andy e Chaia King. Erano anime buone e gentili, e ci mancheranno moltissimo. Andy è morto all’improvviso per un attacco cardiaco il 28 luglio e Chaia è morta il 20 agosto”. (Continua dopo la foto)















Il suo post è continuato così: “Lei è deceduta dopo che le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Perderli è così sbagliato. Nessun genitore dovrebbe mai seppellire un figlio”. Durante la sua vita, il presentatore è convolato a nozze per ben 7 volte. Chaia era stata concepita con l’ex coniuge Alene Akins, mentre Andy era stato adottato da lui, visto che era nato da una precedente relazione di Alene con un altro uomo. Ha altri 3 figli, avuti dalla moglie Shawn: Larry Jr., Cannon e Chance. (Continua dopo la foto)















Come detto prima, a maggio King ha avuto un grave ictus e tre mesi dopo si è divorziato da Shawn. Il suo talk show, ‘Larry King Live’, è andato in onda sulla Cnn dal 1985 al 2010. Ora presenta ‘Larry King Now’ su Hulu e RT America e il domenicale ‘Politicking with Larry King’ sugli stessi canali online. La sua carriera professionale è iniziata come giornalista locale e intervistatore radiofonico della Florida negli anni Cinquanta e Sessanta; come speaker radiofonico ha avuto successo per la prima volta nel 1978. (Continua dopo la foto)









Larry King è stato educato alla Lafayette High School, una scuola pubblica di Brooklyn. Il suo papà è morto a soli 44 anni a causa di un attacco cardiaco che ha portato la moglie e i due figli di essere supportati dal benessere. Dopo il decesso del genitore, lui ebbe un durissimo contraccolpo e perse interesse anche per il mondo scolastico. In tutta la sua vita lavorativa ha effettuato più di 40 mila interviste.

“La prima volta dopo la morte della mamma”. John Travolta, il video con la figlia Ella è da brividi