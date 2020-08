Lutto nel cinema: trovato morto in casa, non ancora chiare le cause. 35 anni ma già tanti successi all’attivo

Ash Christian, produttore, attore nonché fondatore di Cranium Entertainment, vincitore di un Emmy Award, è morto. Aveva solo 35 anni. Christian è morto nel sonno giovedì scorso, 13 agosto, durante una vacanza a Puerto Vallarta, in Messico. Christian gestiva la sua società di produzione con sede a New York, in cui ha prodotto numerosi film tra cui 1985, Hurricane Bianca, Little Sister e Coin Heist. I suoi crediti come attore includono ruoli in Cleaners, The Good Wife, The Good Fight, Law & Order e Person of Interest. Ash Christian, secondo la sua pagina IMDB, era produttore di numerosi progetti attualmente in atto, tra cui As Sick As They Made Us, il debutto alla regia di Mayim Bialik con Dustin Hoffman, e The Sixth Reel, con Charles Busch e Doug Plaut.

"Con Ash, il lavoro è sempre stato divertente. Questo è l'effetto che ha avuto sulle persone. Mi mancherà moltissimo il mio buon amico, come so che anche molti altri lo faranno. Il mondo ha perso uno scrittore / regista / produttore di talento, ma soprattutto , una grande persona che aveva molta più vita da vivere ", ha detto Jordan Yale Levine, un partner produttore. Nato il 16 gennaio 1985, Christian ha iniziato a scrivere e dirigere cortometraggi all'età di 14 anni, prima di trasferirsi a Los Angeles per inseguire i suoi sogni di recitazione solo due anni dopo.





























All'età di 19 anni, ha scritto, diretto e interpretato il suo primo lungometraggio, Fat Girls (2006). Il film è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival e ha vinto un premio per i talenti emergenti eccezionali al L.A. Outfest. Poi, nel 2014, Ash Christian ha vinto un Daytime Emmy per l'eccezionale programma diurno in formato breve di classe speciale per mI Promise. Ha condiviso il premio con la partner di produzione Anne Clements e i produttori esecutivi Lauralee Bell e Scott Martin. Ash Christian viveva a Dallas e in precedenza aveva vissuto a New York, dove si dilettava anche di teatro, lavorando anche come co-produttore in Next to Normal di Broadway, che vinse tre Tony Awards.









“Ash era un grande amico, collega e partner nel crimine”, ha detto la partner di produzione di Christian Anne Clements in una dichiarazione ottenuta da THR. “Era un campione del cinema indipendente e dei registi e il suo amore per il processo di creazione dei film era contagioso. Il mio cuore va alla sua famiglia, specialmente a sua madre. Il mondo ha perso uno di quelli buoni”.

