“Non deve abortire”. Incinta a 10 anni dopo lo stupro, scoppia enorme polemica. Sulla pelle della bimba

Un orrendo caso di violenza sessuale su una bambina riapre il dibattito sul diritto all’aborto. È successo in Brasile, nello stato di Espirito Santo, dove una bimba di appena 10 anni è rimasta incinta dopo essere stata violentata. La piccola è stata ricoverata in un ospedale a Recife, nel nord-est del Brasile, dove l’interruzione di gravidanza sarebbe legalmente possibile. I medici di Espirito Santo, dove il fatto è avvenuto, si erano rifiutati di farla abortire a causa delle pressioni esercitate da alcuni gruppi religiosi.

Di fronte all’ospedale diverse decine di donne, come riportato in un video pubblicato su Twitter dal gruppo Mulheres do Fórum De Mulheres de Pernambuco, hanno manifestato per difendere il diritto della bambina all’aborto. “Siamo qui per dire che la vita di quella bambina stuprata conta”, affermano le sostenitrici del diritto all’aborto. Ma non tutti sono d’accordo e, proprio a causa delle proteste dei contrari all’aborto la piccola è stata trasferita nell’ospedale di Recife. (Continua dopo la foto)















Il dibattito sull’aborto è particolarmente acceso dopo questo terribile caso di stupro. Da un lato ci sono le donne del gruppo Mulheres do Fórum De Mulheres de Pernambuco pro-aborto che protestano: “La gravidanza a 10 anni è come la morte”. Dall’altro rappresentanti di gruppi religiosi o persone come Sara Winter, leader di estrema destra, agli arresti domiciliari da fine giugno dopo aver partecipato a proteste che difendevano un golpe e la chiusura del Congresso. La donna, come raccontato da Radio Bullets, ha addirittura diffuso i nomi della bambina e dell’ospedale dove la piccola è ricoverata. (Continua dopo la foto e il video)















Mulheres do Fórum De Mulheres de Pernambuco foram até o hospital defender a vida da menina de 10 anos que engravidou por ter sido estuprada pelo tio. Essas são as pessoas que defendem a vida! #GravidezAos10Mata pic.twitter.com/xYW6XAqLbc — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) August 16, 2020

La bambina, a quanto risulta, sarà operata a Recife dove subirà l’intervento che porrà fine alla sua gravidanza. Ma lo scontro tra favorevoli e contrari all’aborto è già in atto e si teme un escalation. Alla manifestazione delle donne che considerano l’interruzione di gravidanza un diritto della bambina hanno risposto anche dei deputati evangelici che hanno protestato contro l’aborto. (Continua dopo la foto)









Va ricordato che in Brasile l’aborto rappresenta un delitto penale con pena da tre a dieci anni. Sono previste solo tre eccezioni: in caso di stupro, pericolo per la vita della madre o presenza di un feto encefalico. A marzo il ricorso per la depenalizzazione dell’aborto era stato respinto. Nel 2019 sono stati 72 gli aborti autorizzati su bambine con meno di 14 anni.

Italia choc: violentata a 10 anni dal branco di ragazzini tra gli 11 e 14 anni