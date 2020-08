Grossi guai per l’ex fidanzato del compianto cantante George Michael, Fadi Fawaz. Infatti, è stato arrestato per essersi aggirato per le strade della capitale inglese Londra con un martello. Con quest’ultimo oggetto ha iniziato a colpire diverse automobili. La notizia è confermata anche da alcuni filmati, circolati in rete, che sono stati pubblicati sui social network. A girare i video è stato un cittadino, che ha puntato il dito contro l’uomo, reo di aver causato danni alla sua vettura.

Fawaz si è giustificato dicendo che fosse la sua auto ed ha quindi deciso di andarsene. La sua fuga ha avuto una durata davvero molto breve, visto che è stato successivamente tratto in arresto. A riportare la notizia è stato il ‘The Sun’, il quale ha aggiunto alcuni particolari sulla vicenda. Pare che l’hairstylist abbia colpito tre macchine: una Mercedes, una BMW e una Toyota Auris. Anche il momento del fermo di Fadi è stato immortalato da alcuni video finiti online. (Continua dopo la foto)















Si può infatti vedere Fawaz raggiunto da alcuni agenti, che lo bloccano e lo mettono a terra, prima di far scattare le manette. Stando ad alcune fonti citate dai giornali inglesi, lui ha alloggiato in hotel dopo che l’anno scorso è stato cacciato dalla casa in cui viveva con George Michael. Non è comunque la prima volta che si rende protagonista di atti simili. Spesso ha dato vita ad atteggiamenti decisamente molto discutibili, che hanno fatto notizia nel territorio britannico e non solo. (Continua dopo la foto)















Ricordiamo che è stato anche escluso dal testamento lasciato dall’artista deceduto nel 2016. Altre persone sono invece riuscite a mettere mano su uno straordinario patrimonio da più di 100 milioni di dollari. Questa situazione lo aveva fatto andare su tutte le furie ed aveva quindi deciso di distruggere il suo appartamento. Anche in quel caso fu arrestato. Qualche mese dopo questo fattaccio, aveva scritto alcuni tweet su Twitter infangando la memoria del suo ex partner. (Continua dopo la foto)









Infatti, sul popolare social network, riportò le seguenti parole: “George Michael era sieropositivo”. Aveva anche affermato che la musica non l’aveva mai scritta personalmente e che commissionava gli altri. “Non era così talentuoso”, chiosò scatenando innumerevoli polemiche. L’amatissimo artista fu rinvenuto privo di vita il 25 dicembre 2016, proprio nella casa londinese dove i due convivevano.

