“Un saluto a tutti. Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60° compleanno seguendo la quarantena essendo risultato positivo alla malattia Covid-19 causata dal coronavirus”. Tutti i fan erano pronti a festeggiare il traguardo importante dell’attore che ha interpretato Zorro sul grande schermo.

Parliamo di Antonio Banderas che, purtroppo, proprio nel giorno in cui compie 60 anni ha spiegato di essere costretto all’isolamento. “Approfitterò dell’isolamento – scrive l’attore spagnolo a margine di una foto in bianco e nero che lo ritrae da bambino – per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti”. Continua dopo la foto















Poi le notizie sulle sue condizioni di salute: “Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito e fiducioso di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permettano di superare il processo infettivo che soffro e che tante persone stanno influenzando intorno al pianeta”. Continua dopo la foto















Nato a Malaga, Antonio Banderas da qui è partito a 19 anni con in tasca il diploma della scuola d’arte drammatica e la delusione per una mancata carriera da calciatore nel club cittadino a causa di una frattura al piede. La sorte gli fa incontrare un fratello maggiore d’elezione, Pedro Almodovar: tra i due la corrispondenza artistica è immediata e nel 1982 sono insieme sul set di “Labirinto di passioni”. Le collaborazioni con il regista sono per ora sette (più un cameo) e scandiscono la sua carriera. Continua dopo la foto













C’era in “Matador” e ne “La legge del desiderio”, si è conquistato l’attenzione internazionale con “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” (1988) e dopo “Legami” dell’anno successivo ha lasciato l’Europa per l’America grazie all’immagine che il suo pigmalione gli aveva cucito addosso: un mix di testosterone, gentilezza, forza ironica e istrionismo controllato. Ma nel 2011 da Almodovar è tornato (“La piel che habito”) per ricostruire un legame con le sue radici e otto anni dopo – facendosi “doppio” del suo maestro davanti alla cinepresa – ha conquistato con “Dolor y Gloria” prima la Palma d’oro a Cannes e poi la nomination all’Oscar (una primizia nel suo palmarès).

