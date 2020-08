Ha ucciso il proprio figlio, appena nato, lo ha rinchiuso in un sacchetto di plastica e poi ha tentato di nasconderlo gettandolo tra le foglie. È la gravissima accusa che è stata mossa alla 52enne Lesa Lopez, moglie, madre e nonna di un bimbo di 2 anni.

Il coinvolgimento della donna è stato, però, reso possibile solo oggi, a ben 32 anni di distanza dal fatto, avvenuto il 15 maggio del 1988. Sono state le analisi del Dna, che a quel tempo non esistevano, a risolvere il giallo di chi avesse potuto uccidere quel bimbo appena nato. Un bimbo al quale venne dato anche un nome, Richard Jayson Terrance Rein, e per il quale venne celebrato un funerale nella chiesa St. Leander di San Leandro, in California, al quale parteciparono 200 persone, nonostante fosse sconosciuta la vera identità del piccolo.















A ritrovare il corpo senza vita del neonato furono due bambini che giocavano nei pressi del fiume Castro, in California, nello stesso luogo dove il bambino era stato gettato dalla madre. A quanto pare si trattava di un figlio indesiderato, una gravidanza non voluta che spinse la donna, allora 20enne, in un atto estremo di egosimo, a sbarazzarsi di quella piccola e fragile vita con l'intento di tenere nascosta la nascita ai propri genitori. L'autopsia rivelò che il neonato era stato strangolato appena nato e poi gettato via. Le indagini, subito avviate, non riuscirono ad individuare l'autore dell'omicidio e furono quindi abbandonate.















Un anno fa, grazie al lavoro di esperti di genealogia genetica forense dell'FBI e di alcuni laboratori privati, il caso è stato riaperto e si è arrivati a svelare il collegamento tra il neonato e Lesa Lopez. Gli investigatori hanno iniziato a sorvegliare la donna e hanno proceduto ad analizzare il dna tratto dalla sua spazzatura. La Lopez è stata arrestata nella sua casa del quartiere Salida, a Modesto, cittadina della contea di Stanislaus, in California e si è presentata in tribunale mercoledì e si è dichiarata non colpevole.









I suoi avvocati hanno dichiarato che questo caso di infanticidio in nessun modo descrivono l’amore e il calore che Lesa ha saputo trasmettere nel corso della sua vita e che l’unica volta in cui la donna è stata coinvolta in un caso giudiziario è stato per una multa dieci anni fa. La sua, hanno proseguito i suoi legali, è una storia di cure e attenzioni per i suoi due figli, dedizione verso il marito da 25 anni, nonché amore per il nipote di appena due anni. Sulla base di questo ne è stato chiesto il rilascio. La cauzione per liberarla, però, è di due milioni di dollari.

