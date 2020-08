Una bruttissima notizia ha sconvolto praticamente tutti. La giovane Daisy Coleman di appena 23 anni si è infatti suicidata. Era stata grande protagonista in un documentario, nel quale aveva avuto un gran coraggio a raccontare gli stupri subiti da adolescente. Nella pellicola “Audrie & Daisy” era stata in grado di parlare degli abusi subiti. Fu trasmessa da Netflix e assieme a lei c’era anche un’altra ragazza, Audrie Pott, un’altra vittima che non ce l’aveva fatta e si era tolta la vita nel 2012.

Pott volle infatti farla finita soltanto qualche giorno dopo la violenza sessuale. Daisy era stata abusata quando aveva soltanto 14 anni. Straziante il messaggio postato dalla madre, colpita da un dolore inimmaginabile. Le sue parole sono intensissime e raccontano del suo infinito amore nei confronti della figlia, costretta a passare le pene dell’inferno. Nonostante sembrasse che le cose stessero andando bene, il male interiore della 23enne non era mai andato completamente via. (Continua dopo la foto)















Queste le parole della mamma di Daisy: “Mia figlia Catherine Daisy Coleman si è suicidata stanotte. Era la mia migliore amica e una figlia fantastica. Penso che abbia immaginato che potessi vivere senza di lei. Ma non posso. Speravo di essermi fatta carico del suo dolore! Non si è mai ripresa da ciò che quei ragazzi le fecero e ciò non è giusto. La mia bambina se n’è andata”. La violenza sessuale avvenne durante una festa, ma nessuno è mai stato condannato per quello che è successo. (Continua dopo la foto)















Tra l’altro, la giovane ha successivamente dovuto fare i conti anche con gli haters, che la insultavano e la torturavano psicologicamente in rete. A nove anni di distanza da quel fattaccio, Daisy non ce l’ha fatta più a sopportare questo dolore ed ha deciso di compiere l’estremo gesto. A scrivere un messaggio in suo onore è stata anche Amanda Knox, la ragazza accusata e poi assolta in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa ammazzata nella città di Perugia. (Continua dopo la foto)









“Mi ha distrutto sapere della recente morte di Daisy Coleman, una delle fondatrici di safe – bae. Era così gentile e premurosa. Ha letteralmente lasciato un segno su di me tatuandomi un punto e virgola sulla mano”. Infatti, il segno punto e virgola ha un significato particolare: è il logo di ‘Project Semicolon’, ovvero l’organizzazione senza scopo di lucro che combatte al fine di prevenire i casi di suicidio.

“Preghiamo”. Romina Power chiede aiuto a tutti. E lo fa attraverso i social: cosa sta succedendo