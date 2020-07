Pensava fosse un osso e invece… Scoperta choc nel pollo del supermercato: “Ho vomitato per 12 ore”

Regno Unito, la notizia sconcerta tutti e viene diffusa dal Daily Mail. Una donna di Durham, Regno Unito, non poteva credere ai suoi occhi. La vicenda ha dell’incredibile. Un piatto pronto acquistato in un supermercato che una volta portato a tavola ha rivelato la spiacevolissima sorpresa. Ecco come sono andate le cose.

Non ha smesso di vomitare. La donna ha raccontato ha denunciato l'accaduto ai media locali, raccontando di aver rigurgitato per bene 12 ore. Impossibile non rimanere letteralmente disgustati davanti a quell'immagine. Il piatto pronto acquistato al supermercato nascondeva un topo morto. Ebbene si, il piatto di pollo all'italiana della catena di supermercati Tesco non è stato per nulla gradito.



















Eppure all'inizio il piatto sembrava essere 'innocuo'. Infatti la donna ha raccontato di non essersi resa conto di nulla se non quando ha iniziato a mangiare. Lo ha persino riscaldato, come è consuetudine fare con i piatti pronti, poi la prima forchettata e la disgustosa visione del ratto privo di vita men amalgamato alla pietanza. La donna ha specificato che ha toccato con la forchetta quello che inizialmente pensava fosse un osso.















La donna, vittima dell'increscioso episodio si chiama Cath McCall Smith e ha 57 anni. Le sue testuali parole: "Ciò che ho scoperto nel mio piatto mi ha fatto vomitare per 12 ore" e non ha esitato a condividere le immagini del suo piatto sui social proprio per invitare altri consumatori a non incorrere nel suo stesso spiacevole 'incontro'.









La denuncia esposta alla catena di alimentari è stata inevitabile e anche la comunicazione ufficiale da parte dell Tesco, che ha così provato a rassicurare, scusandosi con la propria clientela: “Prendiamo molto sul serio tutti i reclami dei clienti e stiamo conducendo un’indagine sull’accaduto”. Questo quanto dichiarato dall’azienda. Ma sarà stata la prima volta?

