Gravissima perdita per il mondo del cinema. L’attore Maurice Roëves è deceduto nella giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, all’età di 83 anni. Era un attore e caratterista originario della Scozia ed era famoso per alcuni ruoli secondari, ma che erano diventati molto noti. Ad esempio, tutti lo ricorderanno sicuramente quando ha recitato nel cult del regista Michael Mann, ‘L’ultimo dei Mohicani’. Qui interpretava il colonnello Munro. La notizia è stata diffusa da una persoma vicinissima a lui.

Infatti, il suo agente Lovett Logan ha dichiarato all'Edinburgh Evening News: "È con grande tristezza che possiamo confermare la scomparsa del nostro meraviglioso cliente, Maurice Roëves. Maurice ha avuto una carriera di grande successo sia nel teatro che nello schermo, che ha attraversato diversi decenni, iniziando nel suo paese di origine della Scozia e trasferendosi a Londra e negli Stati Uniti". La sua carriera professionale è dunque stata caratterizzata da bei successi.



















Era nato il 19 marzo del 1937 a Sunderland, nella parte nord-est dell'Inghilterra, ma era cresciuto in Scozia. Le sue prime esperienze di recitazione sono datate anni Sessanta. Lui è stato Dedalus nell'adattamento del film 'Ulysses' di James Joyce. Poi è stato protagonista di 'Oh che bella guerra!' per Richard Attenborough ed ha anche avuto un ruolo nella spy story bellica 'La notte dell'aquila' insieme a Michael Caine e Donald Sutherland. Ma non è finita qui.















Roëves ha anche preso parte negli anni Ottanta alla serie televisiva 'Doctor Who' interpretando Stotz e nella soap 'Il tempo della nostra vita' nella veste di David Helpern. Poi ha avuto alcune apparizioni anche ne 'La signora in giallo', 'Baywatch' e 'Star Trek: The Next Generation'. Uno dei film importanti è stato anche 'L'agenda nascosta'. Ne 'L'ultimo dei Mohicani' del 1992 era il padre della co-protagonista Cora, che era interpretata dall'attrice Madeleine Stowe.









Inoltre, è ricordato moltissimo nel film ‘Dredd – La legge sono io’, un cinecomic con Sylvester Stallone uscito nel 1995. In anni più recenti, è apparso ne ‘Il maledetto United del 2009, di Tom Hooper con Michael Sheen, in ‘Brighton Rock’ (2010) con Helen Mirren e nel più recente adattamento del ‘Macbeth’ (2015) firmato da Justin Kurzel, con Michael Fassbender e Marion Cotillard, nel ruolo di Menteith.

