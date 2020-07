“È morta”. John Travolta annuncia col cuore spezzato la perdita della moglie Kelly Preston

Kelly Preston è nata a Honolulu nel 1962. La sua carriera aveva albeggiato quando aveva solo 16 anni. Dopo aver interpretato certi copioni in alcune serie televisive, la sua carriera venne lanciata nel grande schermo con il film “Dieci minuti a mezzanotte”. Prima che nascesse l’Amore con la A maiuscola con il protagonista di “Saturday night fever” e “Grease”, John Travolta, Kelly Preston era stata sposata con l’attore Kevin Gage. In seguito, era stata legata a Charlie Sheen. Le nozze con John Travolta furono celebrate nel 1991, Kelly e John insieme hanno avuto tre figli: Jett, nato nel 1992 e morto giovanissimo, Ella Bleu nata nel 2000, e Benjamin, venuto alla lune nel 2010. (Continua dopo le foto)

































John Travolta e Kelly Preston si sono conosciuti ad un provino per il film ‘Gli esperti americani’. “Ero sola in una saletta d’attesa, all’improvviso è apparso lui con un labrador e un golden retriever al guinzaglio: mentre entrava nella stanza il tempo si è fermato”, ha raccontato Kelly in un’intervista. “Era come la scena a rallentatore di un film. L’ho guardato e ho pensato: mio dio, sono nei guai! Mi ha colpito perché era solare, gentile e carismatico: come un grande regalo”. Una storia d’amore da film, quella di Kelly Preston e John Travolta, le parole a lei dedicate da lui, sono da piangere tutte le lacrime del mondo. (Continua dopo la foto)









“È con un cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno. Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tanti. La mia famiglia e io saremo per sempre grati ai suoi dottori e infermieri presso il MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l’hanno aiutata, così come i suoi molti amici e persone care che sono state al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per essere lì per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonami in anticipo se non ci sentirai da un po’. Ma per favore sappi che sentirò il tuo sfogo d’amore nelle settimane e nei mesi a venire mentre guariremo. Tutto il mio amore, JT”

