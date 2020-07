“Non se lo aspettava nessuno”. William e Harry, ora la Royal family trema davvero: il retroscena choc

Il sogno che i due principi possano ritornare fratelli nel vero senso della parola, sembra ormai distante anni luce. Ricordiamo tutti i bei tempi in cui si scambiavano sguardi d’intesa e complicità, i tempi in cui Meghan non era ancora la moglie di Harry e William lo proteggeva senza soffocarlo. In tantissimi speriamo ancora che riescano a recuperare quell’antico rapporto di fratellanza, quel “nonostante tutto” che adesso si è trasformato in un “bisogna pensare per sé”.

William e Harry, d’altronde, hanno condiviso un mucchio di cose, prima fra tutte la perdita più importante, quella che un ragazzino non dovrebbe mai subire, la perdita della mamma. Ricordiamo tutti quei due ragazzini già grandi, vestiti di tutto punto, innanzi la bara della madre, Lady Diana, con le guance asciutte e il dolore negli occhi. Vicini, legati stretti. E poi? Cos’è successo? Cosa li ha fatti cambiare? C’è chi sostiene che l’ingresso di Meghan Markle nella famiglia Reale dei Windsor sia stato deleterio. C’è chi la descrive come una vera e propria serpe in seno che ha allontanato Harry, gradualmente ma non troppo, da tutti i membri della sua famiglia. (Continua dopo le foto)





































Poi c’è chi invece la difende, facendole indossare le vesti di una moderna Reale che non ha voluto accettare i rigidi indottrinamenti della Corona inglese. Eppure l’allontanamento di Harry da William è avvenuto e si è consolidato, fino a quello che sembra essere il punto di non ritorno: una battaglia legale per accaparrarsi l’eredità di Lady D. Il Guardian ha parlato chiaro, sta andando in scena l’ultimo atto della loro rottura, anche se prendendo in esame l’argomentazione di ciò che sta accadendo, si tratta di un epilogo davvero inaspettato. Ecco di che si tratta e perché ha lasciato tutti sgomenti. I due Duchi di Cambridge e del Sussex hanno scelto di passare alle vie legali per decidere in via definitiva la spartizione, 50/50, dell’eredità che deriva dalla defunta mamma Diana. (Continua dopo le foto)









Il fondo che non è ancora stato spartito tra i due prende il nome di Princess of Wales memorial fund, e da come si può intendere è un fondo benefico. Il Princess of Wales memorial fund, era stato messo in piedi per finanziare attività caritatevoli e di beneficenza. Fin dal 2013 era sotto la gestione dalla Royal Foundation che, fino a metà del 2019, operava in nome di William, Kate, Harry e Meghan. Sembra dunque che i fratelli William e Harry abbiano dovuto prendere la decisione forzata di rompere definitivamente, nel momento in cui i Sussex si sono definitivamente emancipati dalla Royal Family. Chissà se la loro frattura, prima o poi, sarà in grado di guarire… noi ci speriamo sempre.

“Fuga segreta con la cantante”. Meghan Markle su tutte le furie dopo la scoperta su Harry