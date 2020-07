Mamma malata di tumore sospende le cure per la pandemia. Muore a 31 anni

Kelly Smith, questo il nome di una giovane mamma che ha lottato duramente contro la malattia. Muore all’età di 31 anni Kelly Smith, colpita da un tumore all’intestino dal 2017. Kelly seguiva una terapia che con lo scoppio della pandemia ha dovuto sospendere. Ha pagato questo prezzo con la sua vita. Si spegne per sempre e lascia i suoi cari.

Kelly Smith, la 31enne di Macclesfield, in Inghilterra, ha scoperto nel 2017 che una massa tumorale di origine maligna aveva colpito il suo intestino. Un Natale impossibile da dimenticare, da quando i medici le hanno comunicato che il tumore aveva intaccato anche altri organi, come il fegato e il pancreas. Una situazione complessa che avrebbe richiesto, inevitabilmente, l’inizio della chemioterapia. (Continua a leggere dopo la foto).























E così è stato, Kelly aveva ufficialmente iniziato la dura lotta contro una malattia che purtroppo non sempre risparmia. Una battaglia intrapresa con coraggio e forza, per amore di se stessa e dei propri. Poi lo scoppio della pandemia che non ha migliorato la situazione. Una terapia sospesa in seguito alla diffusione del virus e il caso di Kelly che ha destato lo scalpore di tutti. (Continua a leggere dopo la foto).















In particolar modo la rete televisiva BBC ha dedicato alla storia di Kelly uno speciale, dove sono state riprese le parole di Kelly rese pubbliche sul profilo social: “Sono molto arrabbiata con tutta questa faccenda del Coronavirus, perché non ho potuto continuare le cure. Credo proprio che durante questi mesi il cancro sia progredito. Sono terrorizzata di morire”. (Continua a leggere dopo le foto).









Lo ha confidato anche alla cara amica giornalista Deborah James una battaglia effettivamente dura da vincere, ma che andava combattuta fino in fondo. Kelly si spegne per sempre e lascia il figlio di 6 anni, Finn così come gli affetti più cari che dal terribile giorno della sua morte ha organizzato una raccolta fondi per Cancer Research UK. AD oggi sono state raccolte 16mila sterline. E Mark Lawler, professore della Queen’s University di Belfast, ha affermato: “Secondo i nostri dati soltanto nel Regno Unito potrebbero morire oltre 35mila pazienti affetti da cancro entro la fine dell’anno, in aggiunta ai 165mila che si registrano normalmente, ma speriamo di sbagliarci”.

Schianto sullo scooter per due gemelli 19enni: Salvatore muore, il fratello lotta