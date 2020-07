“Kate Middleton disse a Harry di non sposarla”. Meghan Markle, enorme retroscena

Escono fuori nuove clamorose rivelazioni sulla Famiglia Reale inglese. In particolare, nel libro che uscirà il 23 luglio, intitolato ‘Royals al War’, ci sono notizie scottanti che potrebbero mettere tutti in imbarazzo. A proposito di Meghan Markle, pare che “Kate Middleton disse a Harry di non sposarla”. Ci sarebbe quindi la conferma ufficiale degli attriti di non poco conto tra le due donne. Kate avrebbe infatti consigliato vivamente al cognato di non fare questo grande passo con lei.

L’allontanamento tra Harry e gli altri componenti della famiglia si sarebbe verificato proprio dopo l’incontro con la Markle. Anche lo stesso William non era favorevole alle nozze. Gli autori del testo sono Dylan Howard e Andy Tillet e sono coloro che potrebbero causare ulteriori problemi alla regina Elisabetta e non solo. Harry non ha ascoltato i consigli dei suoi parenti più stretti e ha interpretato questo atteggiamento come una vera e propria interferenza nella sua vita personale. (Continua dopo la foto)























I due giornalisti hanno aggiunto: “Harry cercava una figura per rimpiazzare sua madre, così crudelmente scomparsa ad un’età vulnerabile”. Kate gli disse che “stava uscendo con qualcuno con una vita completamente diversa, un passato e una carriera differenti e che ci voleva loro del tempo e dell’attenzione per integrarsi”. Una fonte ha detto ancora: “Penso che Harry senta che non può proteggere la madre e che quindi si impegni al massimo per proteggere sua moglie”. (Continua dopo la foto)















Intanto, sul caso Epstein e il principe Andrea, il Daily Telegraph ha pubblicato una foto che ritrae l’ex compagna del finanziere morto in carcere con l’accusa di gravi reati sessuali, seduta sul trono della regina Elisabetta II, insieme all’attore Kevin Spacey. Lo scatto coglie un momento di un tour privato avvenuto proprio su invito del Duca di York. Visita che, alla luce dei fatti emersi attorno al caso, che hanno chiamato in causa anche il principe Andrea, e del recente arresto di Ghislaine, rischia di rappresentare un grave imbarazzo per la famiglia reale e per la regina. (Continua dopo la foto)









Il corrispondente reale della CNN, Max Foster, ha infatti affermato che il trono rappresenta un simbolo dell’autorità di un monarca e “nessun altro ha il diritto di sedersi al suo interno. Sarebbe visto come un segno di mancanza di rispetto nei confronti della regina e del paese”. Secondo quanto riportato dal giornalista, nessuno, a parte il monarca, è mai stato seduto sulla sedia dell’incoronazione nell’Abbazia di Westminster. Insomma, un vero schiaffo alla regina.

Terremoto a Buckingham Palace, il segreto che può rovinare la regina. Spunta una foto clamorosa