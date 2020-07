“È stata attaccata!”. Paura allo zoo, tigre siberiana uccide una donna di 55 anni

Una tigre di Siberia ha morso e ucciso una dipendente dello zoo di Zurigo, di 55 anni. Il fatto è accaduto domenica intorno alle 13.30. Per la donna la ferita è stata fatale al punto che, nonostante i soccorsi repentini, non c’è stato nulla da fare. Dopo l’allerta, data da un visitatore, due squadre sono intervenute per attirare la tigre fuori dal recinto e prestare soccorso alla vittima dell’attacco, ma la donna è morta sul posto. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente né perché la 55enne si trovasse nel recinto insieme alla tigre.

Al momento, Irina, un esemplare femmina di tigre dell'Amur (o tigre siberiana) di 5 anni, il secondo presente nelle zoo insieme a Sayan, un maschio di quattro anni e mezzo, è ancora viva ed è stata posta in isolamento. I dipendenti hanno chiarito che prima di allora comunque l'animale non aveva mai mostrato segni di aggressività.























Lo zoo di Zurigo è stata una delle prime strutture a riprendere l'attività dopo il lockdown, aprendo le porte già dal 6 giugno. Per la struttura questo è il secondo incidente nell'arco di pochi mesi nel quale rimane vittima un dipendente dello stabilimento: già nel dicembre 2019, infatti, un esemplare maschio di coccodrillo filippino aveva morso un braccio di un dipendente durante una normale operazione di pulizia della gabbia.















In quel caso l'animale era stato ucciso. Come abbiamo detto, a lanciare l'allarme è stato uno dei visitatori dello zoo che insieme ad altri, tutti sotto shock, hanno ricevuto l'assistenza di uno psicologo.











Sono due le tigri ospitate dal giardino zoologico: Irina, la femmina, e Sayan, un maschio di 4 anni. Irina è arrivata in Svizzera dalla Danimarca per sostituire un’altra femmina morta in seguito a una lotta con Sayan. “Si è sempre comportata in modo normale. Da tigre”, ha detto il direttore Severin Dressen.

