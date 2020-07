“Il coronavirus è mutato in D614G, è più aggressivo”. La scoperta con un nuovo studio

Un nuovo studio ha permesso di scoprire ulteriori dettagli sul coronavirus. A quanto pare, avrebbe subito mutazioni e adesso sarebbe più contagioso di prima. Ad affermarlo è appunto una nuova ricerca pubblicata su Cell, che ha permesso di notare che in questo momento a livello globale è presente un ceppo nuovo del virus in questione. Già da alcune settimane si era vociferato di questo cambiamento, in virtù anche di altri studi messi a punto in tutto il mondo e anche da italiani.

In particolare, parliamo di Massimo Ciccozzi, il responsabile dell'unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università Campus Bio – Medico di Roma, di Roberto Cauda, professore di Malattie infettive all'Università Cattolica di Roma e del docente di Microbiologia dell'Università di Perugia, Antonio Cassone. Ma vediamo cosa dice questo nuovo studio: la variante avrebbe migliorato la capacità del virus di infettare le persone ed è diventato il ceppo più dominante.























La variante D614G apparirebbe più contagiosa nelle colture cellulari e modificherebbe in minima parte la glicoproteina Spike. Ci sarebbe quindi "un significativo spostamento nella popolazione virale dall'originale al nuovo ceppo del virus". Al lavoro hanno preso parte i ricercatori del 'Los Alamos National Laboratory' nel New Mexico e della 'Duke University' in North Carolina. Hanno collaborato inoltre altri ricercatori dell'Università di Sheffield, nel territorio britannico.















Il docente Thushan de Silva dell'Università di Sheffield ha dichiarato: "Abbiamo dimostrato che questa mutazione era diventata dominante nei ceppi circolanti. Lo studio completo peer-reviewed pubblicato oggi conferma questo risultato. E anche che la nuova variante D614G è più infettiva in condizioni di laboratorio". Nonostante questo, è emerso che il Covid-19 non starebbe provocando però malati più gravi. Il professore universitario ha fatto quindi delle precisazioni.









"I dati forniti dal nostro team a Sheffield hanno suggerito che il nuovo ceppo era associato a maggiori carichi virali nel tratto superiore dei pazienti con Covid-19, il che significa che la capacità del virus di infettare le persone potrebbe essere aumentata. Fortunatamente in questa fase, non sembra che i virus con la mutazione D614G causino malattie più gravi". Serviranno comunque ulteriori studi e approfondimenti per avere un quadro più chiaro.

