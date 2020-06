Attacco al parco: “Tre morti”. Ci sono anche diversi feriti. Cosa è successo

Diverse persone sono state accoltellate a Reading, in Gran Bretagna, nel parco Forbury Gardens. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, ci sarebbero almeno tre morti e altre due persone ricoverate in condizioni critiche in ospedale. Secondo Sky News, un uomo è stato arrestato. Per l’emittente britannica, che cita fonti delle forze dell’ordine, l’attacco viene trattato come di matrice “terroristica”.

Su twitter la polizia della Valle del Tamigi, regione in cui si trova Reading, ha confermato che "alcune persone sono state ferite e sono state trasferite in ospedale, un cordone di sicurezza è stato istituito al Forbury Gardens". "Chiediamo alla popolazione di evitare l'area", scrive ancora la polizia. "I miei pensieri sono con tutti quelli coinvolti in questo orribile incidente a Reading e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza sulla scena", le parole del premier britannico Boris Johnson. L'accoltellamento è avvenuto intorno alle 19.30 ora locale.

























Forbury Gardens è il luogo in cui negli ultimi weekend si sono tenute le proteste del Black Lives Matter, per solidarietà con il movimento americano sceso in piazza dopo la morte di George Floyd, ma al momento non ci sarebbero indicazioni di un legame tra l'incidente e le manifestazioni.















Gli organizzatori delle proteste di Black Lives Matter, che anche oggi si sono tenute nel parco di Forbury Gardens, escludono qualsiasi collegamento con l'attacco. Nieema Hassam ha detto alla Bbc che "tutte le persone che hanno partecipato alla protesta sono salve, nessuno di noi è stato coinvolto, eravamo andati tutti via quando è successo". La polizia ha arrestato un uomo.











“La polizia Thames Valley ha arrestato un uomo a seguito di un accoltellato che ha avuto luogo oggi a Reading. Gli ufficiali, insieme ad altri servizi di emergenza, sono stati chiamati a Forbury Gardens, Reading, intorno alle 7 di sera in seguito alle notizie di un attacco. Gli agenti hanno arrestato un uomo sulla scena che ora è sotto la custodia della polizia”, hanno comunicato gli agenti.

