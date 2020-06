Tenta di suicidarsi sui binari ma l’amica tenta di salvarla: morte entrambe

Alla fine sono morte entrambe: una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità, quella della morte di due donne di 32 e 42 anni. Una di loro, infatti, voleva suicidarsi facendola finita gettandosi sui binari al passaggio di un treno, mentre l’amica, tentando di trascinarla via, è rimasta a terra ed entrambe sono morte investite dal convoglio. È accaduto la settimana scorsa, nella notte tra mercoledì e giovedì, a Barreda (Torrelavega), nella comunità autonoma della Cantabria, in Spagna.

Come spiega 20minutos.es, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica della tragedia: la 32enne M.M.T., di nazionalità romena, aveva deciso di togliersi la vita gettandosi sui binari all’avvicinarsi di un treno, mentre l’amica S.C.C., di nazionalità dominicana e di dieci anni più grande, aveva cercato in tutti i modi di farla desistere.

Alla fine, tra le due donne è nata una colluttazione proprio a ridosso dei binari, con le due che sono cadute sulla ferrovia e investite in pieno dal treno. (Continua a leggere dopo la foto)

























Gli investigatori finora si sono avvalsi delle testimonianze di alcuni avventori di un bar vicino, ma hanno preso possesso delle immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza per poter ricostruire la tragedia nei minimi dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)















“Nessuno sapeva nulla, solo che stavano discutendo … sembra che una di loro abbia avuto problemi e l’altro abbia cercato di convincerla … ma non sappiamo cosa sia successo, sembra che fosse fortemente depressa e si volesse suicidare e l’altra ha cercato di evitarlo, ma il treno li ha investiti entrambi”, dice un vicino di casa nel quartiere di La Ferretera. (Continua a leggere dopo la foto)











La Policía Nacional sta visionando le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza nelle quali “si vedono le ragazze che combattono lungo i binari” per cercare di scoprire cosa è successo e chiarire quale potrebbe essere il motivo per cui le die donne sono finite per essere investite dal treno. Insomma una brutta storia che finisce in tragedia. Purtroppo non è la prima volta e senza dubbio non sarà l’ultima.

Ti potrebbe anche interessare: “Mi è venuta la sindrome…”. Gemma Galgani a ‘bomba’: la confessione dopo il caos che l’ha devastata