“Vostra figlia è morta”. Caso Maddie McCann: le autorità avvertono i genitori

Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters “ha scritto e inviato oggi una lettera ai genitori di Madeleine “Maddie” McCann comunicando loro “che la bambina è morta””. A rivelarlo in serata sono i tabloid “Daily Mirror” e “Daily Mail”, che raccontano della comunicazione ufficiale del capo della procura di Braunschweig, il quale però non avrebbe argomentato né causa né tempistiche del decesso.

Non è chiaro nemmeno se nella missiva del magistrato sia citato quello che è il sospetto numero uno, il 43enne Christian Brueckner, tuttora nel carcere di Kiel per reati di droga e stupro, già in passato più volte condannato per pedofilia e arrestato l'ultima volta a Milano nel 2018. Caso Maddie, nuovi sospetti su Brueckner in Germania: indagato per il rapimento e l'uccisione di una bimba nel 2001.

























Quella svelata dai due tabloid sarebbe la prima volta che i genitori di Maddie, Gerry e Kate McCann, ricevono una comunicazione da parte di un'autorità ufficiale sul decesso della loro bambina, scomparsa all'età di 3 anni il 3 maggio 2007 a Praia Da Luz, nel portoghese Algarve, dove all'epoca viveva anche il sospettato Brueckner.















Sinora, Maddie è sempre stata considerata "missing", "scomparsa", da autorità britanniche, forze investigative portoghesi e dagli stessi mamma e papà della bimba. Scrive il Daily Mail che i procuratori tedeschi hanno fatto sapere ai genitori di avere "prove concrete" della morte di Maddie.











Le autorità hanno spiegato che non possono essere rivelate le circostanze del decesso per non mettere a repentaglio l’inchiesta. Secondo il procuratore Hans Christian Wolters si tratterebbe di “un caso di omicidio, non di persona scomparsa”.

