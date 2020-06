Maddie McCann, spunta la pista di un complice: le ipotesi degli inquirenti

Secondo le ultime notizie, Maddie McCann non sarebbe stata rapita ed ammazzata soltanto da Christian Brueckner. A quanto pare, sarebbe ormai vicinissima una nuova svolta sulle indagini riguardanti la sparizione della bimba, che aveva soltanto 3 anni. Sparì ormai 13 anni fa, nel 2007, mentre si trovava in vacanza in Portogallo insieme a mamma e papà. Tornando alla novità, il presunto assassino avrebbe dunque avuto un complice che lo avrebbe aiutato nell’omicidio e nell’occultamento del corpo.

A riferirlo è la ‘Bild’, che ha citato il ‘Correjo de Magha’. Le news di queste ore fanno riferimento ad una soffiata avuta da Brueckner da un dipendente del complesso residenziale nella quale era stanziata la famiglia inglese, a Praia de Luz. Essendo i genitori di Maddie al ristorante insieme ad altri amici, il rapimento della piccola è stato più semplice del previsto perché lei e i suoi due fratelli erano soli nell’appartamento. E si è dunque materializzato il fattaccio. (Continua dopo la foto)

























Verso le ore 19.32 e le 20.22, quindi prima della scomparsa della bambina, colui che l’avrebbe uccisa ha risposto al telefono. La chiamata sarebbe giunta da un numero portoghese. E la Polizia sarebbe finalmente riuscita a risalire alla persona che ha fatto partire la telefonata. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano lusitano, questo dipendente avrebbe avuto il contatto telefonico di Brueckner perché lo aveva salvato sul suo smartphone. Possibili ulteriori sviluppi nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)















Per tantissimo tempo la sparizione di Maddie McCann è stata un mistero. Non si era saputo più nulla ed ormai sembravano non esserci possibilità di ottenere informazioni utili, anche se i genitori non si sono mai arresi. Gli investigatori che indagano in Germania ritengono che abbia subito un rapimento e sia stata successivamente uccisa da questo Brueckner, un tedesco che in questo momento è già recluso dietro le sbarre per altri reati come pedofilia e droga. (Continua dopo la foto)









L’uomo è stato già condannato in primo grado per aver violentato sessualmente un’anziana signora di 72 anni. Ma adesso le accuse a suo carico potrebbero diventare ancora più gravi, se dovesse essere accertato ufficialmente il suo coinvolgimento nel caso Maddie. Ritornando al tragico giorno, i fratellini gemelli minori avrebbero preso sonno nel momento in cui si era concretizzato il rapimento.

Emorragia cerebrale, l’ex giocatore della Juventus è grave: i messaggi di Totti, Marchisio e Giovinco: “Non arrenderti!”