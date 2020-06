Giunge alle nostre orecchie un’altra profezia catastrofica. A lanciarla è di nuovo Anand Abighya, quel che si ritiene solitamente un ‘ragazzo prodigio’, il 14enne infatti possiede già un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica ed è un accreditato astrologo conosciuto in gran parte del mondo. Anand già nel corso del 2019, pare avesse previsto una pandemia di dimensioni titaniche che si sarebbe propagata per la maggiore nell’area orientale del globo, tradotto: in Cina. Data la buona sorte, il giovane Anand non si dà per vinto e decide di riprovaci lanciando un’altra profezia che dovrebbe farci battere i denti: “Una nuova catastrofe avverrà tra dicembre 2020 e marzo 2021”. (Continua dopo la foto)

























Una delle motivazioni che spingono la gente a fare affidamento sui suoi pronostici, oltre la natura complottista insita in qualcuno, è dovuta ai suoi titoli di studio e preparazione accademica. La nuova profezia di Anand prevede anche la fine della diffusione del Coronavirus: “5 settembre 2020”, ma non è tutto, perché una seconda parte della predizione riguarda anche un pronostico sgradevole, a detta di Anand: “Il prossimo inverno ci sarà una nuova catastrofe”. Secondo il giovane 14enne gli eventi catastrofici sono nient’altro che una reazione di Madre Natura da attribuire al comportamento ingiusto e violento che l’uomo adotta nei suoi confronti. Sarebbe tutta questione di karma, secondo Anand. (Continua dopo la foto)















Oltre questa natura etica che avrebbe scatenato le ire i Madre Natura, ci sarebbe un’altra forza motrice che di fondo avrebbe agito, secondo Anand, a dare la botta decisiva: la congiunzione astrale di Marte, Saturno, Giove e della Luna. Infatti, secondo l’astrologo 14enne, a causare la nuova piaga che avrà luogo da dicembre 2020 a marzo 2021 sarà l’allineamento di Saturno e Giove. A conti fatti, e nel caso in cui ci stessimo ancora chiedendo se affidarci o meno alle profezie di Abhigya Anand, ricordiamo che il ragazzo non avrebbe previsto realmente la diffusione del Coronavirus, ma che sia stato semplicemente un fortuito incastro di affermazioni e tempistiche.

