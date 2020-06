Il ‘si’ della propria vita, una decisione importante, che riesce a rivoluzionare il senso della propria esistenza. Un percorso importante che, alle volte, può subire un cambiamento di rotta. La storia ha dell’incredibile e racconta di un amore pronto a compiere il grande passo, per poi riservare solo all’ultimo e proprio sul più bello, una sorpresa che nessuno avrebbe mai potuto anche solo pensare.

Lei vive in Inghilterra e lui negli Stati Uniti. Motivi di studio hanno permesso alla ragazza di spostarsi oltreoceano per un anno. E proprio quando è giunto il momento di tornare nella propria terra, lui decide di non perdere quel ‘treno’ e fare la proposta di matrimonio. La risposta? Lei, felicissima, non ha alcun dubbio. È un ‘si’, secco. Ma qualcosa cambia. (Continua a leggere dopo la foto).

























A raccontare la versione dei fatti è stata proprio la ragazza. Una telefonata molto strana, e dall’altra parte della cornetta, il papà del futuro sposo: “Mi ha detto che Tucker era depresso e voleva morire, e così si era gettato sotto un’auto. Ha detto che avevano tentato di mettere Tucker in cura, ma non avevano fatto in tempo. E’ stato devastante”. (Continua a leggere dopo la foto).















La ragazza ha subito chiamato la madre del ragazzo, che però si è mostrata del tutto ignara della tragedia: “Ha distrutto la mia fiducia. Non so se avrò altre relazioni in futuro. Tutto quello che ho fatto è stato amarlo. Sono stanca di essere presa in giro, e sono contenta di essermi liberata di lui. Guardando indietro, forse sono stata ingenua, ma lo amavo veramente e non pensavo che avrebbe mai fatto una cosa del genere”. (Continua a leggere dopo la foto).









Ebbene si, è tutto vero, e la notizia è stata resa nota su The Mirror: il ragazzo, colto dal panico, ha pensato di tornare sui propri passi, inscenando la sua morte. La storia, accaduta nel 2014, torna a diffondersi in rete dopo anni, lasciando tutti senza parole. Tradito dal suo stesso panico, Tucker ha spinto fino al limite i propri timori, mettendo in pratica quanto detto da Dorothy Parker: “Quando tu giuri che sei sua, con brividi e sospiri, e lui giura che la sua passione è infinita, immortale –Signora, segnatelo: Uno di voi mente”. Ma, fortunatamente, non va sempre così.

