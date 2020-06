Sposati da 59 anni ma divisi da mesi: l’incontro dopo il ricovero scioglie il cuore

Davvero ricca di commozione la storia che arriva dall’Inghilterra. Due anziani, marito e moglie uniti in matrimonio da 59 anni, a causa di un allontanamento resosi necessario non si sono più visti dallo scorso febbraio. E dopo aver vissuto in due strutture differenti, dopo più di quattro mesi sono riusciti a rincontrarsi, facendo commuovere anche gli operatori sanitari presenti al momento della reunion. Un’immagine che non scorderanno mai e che resterà impressa nella mente.

Lui si chiama Peter Foster e ha 87 anni, mentre la moglie Doreen ne ha 91. La vicenda è accaduta nelle vicinanze della città di Sunderland, a Tyne and Wear, nel nord-ovest del territorio inglese. L’87enne era una persona autosufficiente fino ad alcuni mesi fa e si occupava dell’amata dolce metà, che invece aveva necessità di essere seguita ed aiutata. Ma poi sono peggiorate le condizioni anche dell’uomo, che a dicembre 2019 ha scoperto di avere un linfoma. (Continua dopo la foto)

























Due mesi più tardi di aver saputo del tumore, è stato ricoverato in un centro specializzato per curarsi, mentre la donna si trovava in una casa di riposo a Sunderland. Ad aprile avrebbe dovuto esserci l’incontro tra marito e moglie, ma a causa del lockdown e dunque delle regole da rispettare per l’emergenza sanitaria non è stato possibile. La decisione del premier inglese Boris Johnson di far scattare il lockdown era stata una doccia fredda per i coniugi. (Continua dopo la foto)















Peter e Doreen sono stati distanti sia tra di loro che dagli altri parenti, hanno vissuto momenti molto difficili ma alla fine ce l’hanno fatta a ricongiungersi. In seguito, la coppia è infatti stata trasferita e l’incontro tanto atteso è avvenuto nella casa di cura ‘Donwell House’. Qui gli operatori sanitari sono praticamente scoppiati a piangere per la forte emozione. Nella loro vita hanno concepito quattro figli, hanno avuto anche sei nipoti ed un bisnipote. E ora sono diventati famosi in tutto il mondo. (Continua dopo la foto)









Il loro primo incontro si materializzò alla fine degli anni Cinquanta, quando lui era un giovane agente di Polizia. Lei era invece un’autista e guidava il bus e la Volante si affiancò. Peter ha affermato: “Abbiamo avuto un matrimonio lungo e felice perché non abbiamo mai smesso di conoscerci, ci siamo sempre riservati del tempo per noi e perché mia moglie ha sempre ragione”.

Si rifiuta di chiudere gli occhi durante l’interrogazione a distanza e la prof le mette 3