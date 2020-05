Lutto nel mondo del cinema. Si è spento a 72 anni Geno Silva. Atto statunitense noto per il ruolo del killer in Scarface, personaggio eletto da un sondaggio come uno dei migliori sicari della storia del cinema. Geno Silva, a quanto si apprende, è morto nella sua casa di Los Angeles per complicazioni dovute a una degenerazione frontotemporale, una forma di demenza senile.

La scomparsa è avvenuta lo scorso 9 maggio ma la famiglia ne ha dato notizia solo oggi all'edizione online di Hollywood Reporter. In Scarface (1983) di Brian De Palma su sceneggiatura di Oliver Stone (di cui è stato annunciato nei giorni scorsi un reboot firmato Luca Guadagnino) Geno Silva interpreta The Skull, il silente killer di Sosa in Bolivia che impicca l'informatore Omar dall'elicottero in volo e uccide il gangster del narcotraffico Tony Montana (Al Pacino), nella sua villa a Miami.

























Oltre a essere ricordato per le scene cult di Scarface, Geno Silva nel corso di una carriera durata quattro decenni ha recitato come attore drammatico in teatro ed è apparso in una trentina di film e in altrettanti telefilm. Sul grande schermo ha recitato in film come 1941 – Allarme a Hollywood, Jurassic Park – Il mondo perduto, Amistad, Mulholland Drive, Il risolutore e Arizona campo 4.



















Geno Silva è stato inoltre uno dei protagonisti della serie televisiva Key West, andata in onda nel 1993 su Fox, in cui è apparso in tutti e 13 gli episodi. Uno dei suoi momenti salienti sul palcoscenico teatrale arrivò nel 1994, quando apparve nella produzione di Peter Sellars de "Il mercante di Venezia" con Philip Seymour Hoffman e John Ortiz.











Tra le sue comparse televisive spiccano invece le serie di Hill Street Blues, Days of Our Lives e Walker Texas Rangers. Geno Silva lascia la moglie Pamela, la figlia Lucia, i nipoti Eva e Levon e la sorella Elisabetta.

