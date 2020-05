Ryanair, la decisione della compagnia: ecco quando tornerà a volare in Italia

Pochissimi collegamenti e parecchio costosi fino a fine Giugno. Maggiori possibilità e tariffe più basse a Luglio, quando Ryanair e altre low cost ricominceranno gradualmente a volare sul Belpaese. L’unica compagnia che continua a garantire un collegamento diretto tra Londra e l’Italia (Roma) è l’Alitalia. Il vettore opera un volo al giorno, dove però è difficile trovare posto e le tariffe sono particolarmente elevate.

British Airways ha cancellato tutti i collegamenti sull'Italia fino a metà giugno. Il primo volo Londra-Roma al momento è quello del 19 Giugno, in vendita con tariffe più basse di quelle di Alitalia (£97 in economy). Solo pochi giorni fa Willie Walsh, il CEO del gruppo che controlla BA, ha annunciato una drastica riduzione del personale e ha messo in dubbio la ripartenza prevista per Luglio, alla luce dell'annuncio di Boris Johnson di voler introdurre una quarantena di 14gg per tutti i passeggeri in arrivo via aereo in UK.

























Chi sembra avere le idee più chiare è Ryanair. La compagnia low-cost, che attualmente opera pochissimi voli, ha annunciato ieri un piano preciso per riprendere a volare in modo sostenuto a partire dal prossimo 1 Luglio. Per quella data il vettore irlandese conta di avere rimesso in piedi quasi del tutto il suo network, arrivando a coprire il 90% delle destinazioni, seppur con frequenze ridotte. I voli attivi infatti saranno circa il 40% del totale.















Da Londra a Roma sarà attiva una frequenza giornaliera (partenza alle 13.10 da Stansted con arrivo a Ciampino alle 16.35), con tariffe a partire da £43.99, in linea con la filosofia low-cost del vettore. Situazione analoga per Bergamo, che sarà collegata con un volo al giorno (tariffe da £27.99), mentre tutte le altre destinazioni italiane, da Palermo a Genova, saranno raggiunte con pochi voli a settimana. Tutti peraltro già in vendita sul sito ryanair.com.











Tra le misure annunciate da Ryanair per mitigare i rischi di contagio c’è l’introduzione di nuovi apparecchi touchless in fase di check-in, la sanitizzazione dell’aeromobile a ogni scalo, e il divieto di alzarsi per andare in bagno durante il volo senza approvazione degli assistenti di volo. Nessuna limitazione invece al numero di persone imbarcate: i posti centrali saranno venduti e occupati normalmente.

