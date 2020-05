L’abbiamo vista sempre perfetta, ben vestita, ben pettinata, ben truccata. Ma in questo periodo “particolare” per tutto il mondo certe cose cambiano. Anche Letizia Di Spagna. Avete presente la bellezza della Regina? Ebbene, sappiate che la quarantena non l’ha intaccata. Ma ha comunque costretto Letizia di Spagna a fare a meno del parrucchiere. Anche lei, in fondo in fondo, è una di noi.

Ma Letizia di Spagna, piuttosto che farsi la tinta in modo improbabile per conto proprio (come abbiamo fatto noi) ha deciso di aspettare che la sua parrucchiera potesse sistemare le cose. Nel frattempo, quindi, Letizia è rimasta con la ricrescita. Meno male, anche lei è un essere umano. Anche lei ha i capelli bianchi, anche lei ha la ricrescita. Letizia è stata da poco fotografata nel corso di una visita alla Croce Rossa di Madrid. Mascherina, guanti, ha tutto. Anche i capelli bianchi. Ma non è certo rimasta a casa per la ricrescita, anzi è uscita con estrema serenità.

























Anche perché è sempre bellissima e, mostrandosi anche nella sua imperfezione, ha mandato un messaggio importante a tutte le donne. Ovviamente non si è neanche resa conto di aver fatto qualcosa di importante, eppure lo ha fatto eccome. Anche noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo: non siamo le uniche ad avere problemi legato all'aspetto fisico. D'altronde abbiamo tutti passato un momento difficile ed è normale…















Per fortuna, però, molto presto, sia in Spagna che in Italia, riapriranno, con le dovute precauzioni, centri estetici e saloni di parrucchieri. Già ci sono delle lunghissime liste d'attesa… Ovviamente, dopo due mesi di chiusura siamo in tante a lanciare un grido disperato… Quindi tra un po' saremo tutte perfette. Nel frattempo, però, non lasciamoci intimorire da qualche capello bianco di troppo e facciamo serenamente la nostra vita.









Letizia Di Spagna, per esempio, non ha rinunciato a nessuno dei suoi interessi sociali. Seguendo l’esempio di Sofia di Svezia, scesa in corsia come infermiera per aiutare il suo Paese, ha dato il suo contributo per aiutare il suo paese. E chissene importa dei capelli bianchi. Quelli si coprono. Tra coloro che si sono mostrati con la ricrescita anche Maye Musk, Joni Mitchell, Daphne Selfe e Jane Fonda.

