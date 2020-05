Coronavirus, mamma e papà muoiono a pochi giorni di distanza: 3 figli rimasti soli

Una brutta notizia arriva dall’estero e più precisamente dagli Stati Uniti, dove il coronavirus continua ad imperversare con forza inaudita. Una storia molto triste si è verificata nello Stato del Michigan. Due persone, marito e moglie, sono morti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra ed hanno lasciato da soli i loro tre figli. La signora Nada Ayram di 46 anni è deceduta lo scorso 21 aprile e il coniuge, Nameer Ayram di 52 anni, ha perso la vita per la stessa patologia 20 giorni dopo.

La coppia è spirata all'ospedale di Troy, lasciando orfani i figli di 20, 18 e 13 anni, affranti dal dolore per la prematura scomparsa dei loro amati genitori. Quando Nada e Nameer sono stati colpiti dalla malattia, il figlio più grande si è occupato dei due fratelli minori. Ma adesso, con la morte dei genitori, la situazione si è complicata maledettamente ed enorme preoccupazione è stata manifestata anche da coloro che sono stati vicini ai ragazzi.

























Il grido di allarme è stato lanciato dalla 'United Family Services /Chaldean American Ladies of Charity', un'organizzazione no profit che raccoglie donazioni per aiutare la sfortunata famiglia, centrata da un dramma indicibile. Questa associazione si è subito attivata per sostenere i tre figli della coppia, già quando le due vittime del Covid-19 si erano ammalate nello scorso mese di marzo. Sin da subito la 46enne e il 52enne erano apparsi in condizioni molto gravi.















Infatti, si era proceduto immediatamente al loro trasporto nel reparto di terapia intensiva, dove erano stati attaccati ai ventilatori polmonari. Per diversi giorni i figli non hanno potuto più vederli e non sono nemmeno riusciti a dire loro addio, prima della scomparsa. Non è stato possibile nemmeno celebrare il funerale. La pagina 'GoFundMe' si è però messa al lavoro per supportare i ragazzi, raccogliendo cospicue somme di denaro per aiutarli il più possibile.









Sono infatti stati già raccolti più di 110 mila dollari superando l'iniziale traguardo, fissato a 100 mila dollari. L'organizzazione senza scopi di lucro proseguirà con l'aiuto per far superare questo dolorosissimo momento ai ragazzi. Secondo quanto scritto dai giornalisti del posto, Nameer e Nada erano scappati dall'Iraq nel 2012 e si erano trasferiti negli Usa. E l'associazione ha aggiunto che farà di tutto per crescere gli orfani.

