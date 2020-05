Pessima notizia per il mondo della musica. Il cantante Brian Howe, ex componente dei Bad Company, è morto a 66 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il sito americano ‘Tmz’, sempre molto informato sui vip. Secondo quanto appreso, il suo decesso risale a mercoledì scorso, anche se la comunicazione è arrivata poco fa. L’artista è spirato nella sua abitazione situata in Florida e ad ucciderlo sarebbe stato un attacco di cuore, come confermato da una fonte della famiglia dell’uomo.

L’infarto gli ha tolto la vita, mentre stava per raggiungere l’ospedale per ricevere le cure del caso. Già qualche anno fa, precisamente nel 2017, aveva manifestato problemi di natura cardiaca. Nella sua vita professionale è stato famoso per aver sostituito Paul Rodgers come voce del gruppo musicale inglese, uno dei più celebri nel Paese. Il primo più grande successo avvenne quando cantò nell’album di Ted Nugent ‘Penetraror’. E poi due anni dopo fu contattato dalla band. (Continua dopo la foto)

























Mick Ralphs e Simon Kirke lo chiamarono per farlo diventare frontman del complesso. Restò con loro per ben 10 anni e mise la sua firma su capolavori come ‘Fame and Fortune’, ‘Dangerous Age’, ‘Holy Water’ e ‘Here Comes Trouble’. In un primo momento la band aveva molte difficoltà a spopolare e ad issarsi nella parte alta della classifica britannica e il primo album fu un vero e proprio fallimento. Il secondo fu al contrario molto positivo e riscosse grandi risultati. (Continua dopo la foto)















Grandissimi numeri furono conquistati grazie ad ‘Holy Water’ che conteneva il brano ‘If you needed somebody’. Questo riuscì decisamente a sfondare, ottenendo la top 20 inglese. L’album successivo andò anche benissimo, grazie soprattutto al singolo ‘How About That’. Poi nel 1994 decise di cambiare aria e lasciare quindi i Bad Company. Quattro anni più tardi si riunirono nella formazione originale. Il suo tentativo di fare carriera da solista non ottenne invece gli obiettivi auspicati. (Continua dopo la foto)











Solo ieri la musica aveva pianto la dipartita di un vero e proprio mito. All’età di 73 anni è morto Florian Schneider, uno dei due fondatori dei Kraftwerk. Insieme a Ralf Hutter è stato in grado di dare vita ad una delle band più importanti del mondo del ‘900. A comunicare per primo la notizia è stato il musicista tedesco, Mark Reeder. Sul social network Facebook, ha scritto: “Ciao Florian, hai avuto un impatto incredibile sulla mia vita”.

Musica in lutto: addio a un mito. Con la sua band ha segnato un’epoca