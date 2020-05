Terrore nell’isola di Creta, in Grecia. Un fortissimo terremoto di magnitudo 6.6 gradi della scala Richter ha colpito la zona alle 14.51 ora italiana. A rilevarlo è stato il sistema di rilevazione statunitense Usgs. Secondo quanto riferito dal sito ‘earthquaketrack’, l’epicentro del sisma è stato registrato a 16 chilometri di profondità, precisamente a Nea Anatoli, zona sud di Creta. La scossa è stata sentita in maniera fortissima dai cittadini, rimasti letteralmente terrorizzati dal movimento tellurico.

Enorme l'area dove si è potuto avvertire il terremoto, infatti segnalazioni sono giunte anche dalla capitale Atene. Ed è notizia di poco fa che è stata diramata anche un'allerta tsunami. Dunque, le zone che hanno risentito maggiormente dell'accaduto sono state quelle a sud dell'isola greca. In particolare, tantissima paura c'è stata a Heraklion e Lassithi. E ulteriori informazioni sul potente terremoto del pomeriggio sono arrivate anche dal sito 'Greek Reporter'.

























Il sito in questione ha scritto che diverse zone dell'isola sono state colpite, ma secondo i primi accertamenti non ci sarebbero persone morte o rimaste ferite né gravi danni alle strutture. In seguito, alle 15.33 sempre ora italiana, è susseguita una forte replica pari a 5.4 gradi della scala Richter nello stesso epicentro della prima scossa. In questa circostanza la profondità è stata rilevata a dieci chilometri. Nelle prossime ore sono attese ulteriori informazioni dalle autorità.















La sala sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che le coordinate geografiche sono 34.25, 25.71. Lo stesso istituto che si occupa delle registrazioni dei terremoti ha precisato che non ci sono comuni italiani nel raggio di 100 chilometri dal sisma. Alcuni istituti internazionali hanno inoltre affermato che il centro abitato di Ierapetra è a 90 chilometri a sud dall'epicentro. Anche la seconda scossa non avrebbe causato problemi.









Nella giornata di oggi è stato segnalato anche uno sciame sismico in Emilia-Romagna. Una vasta zona tra l’Appennino e la Val d’Enza di Reggio Emilia e Parma è stata interessata da lievi terremoti. I movimenti tellurici hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.7 gradi della scala Richter e l’epicentro è stato nei comuni di Cavriago, Montecchio, San Polo, Canossa, Montechiarugolo, Lesignano, Sala Baganza, Traversetolo e Felino.

