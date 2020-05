Una tragedia incredibile ha spezzato la vita di una giovane di appena 31 anni. Un incidente clamoroso, che ha lasciato tutti sgomenti. Olesia Suspitsina, questo il nome della vittima, era intenta a festeggiare la fine del lockdown in Turchia quando è precipitata nel vuoto da una scogliera ed è morta. La ragazza aveva deciso di recarsi al parco ‘Duden’ di Antalya, un luogo che sperava di raggiungere da molto tempo. Si è posizionata per farsi scattare una meravigliosa foto ricordo.

Lo scatto gli è stato però fatale. Era in posa davanti ad un'amica, quando ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduta giù. Un volo di ben 35 metri, che non gli ha lasciato scampo. A riportare la terribile notizia sono stati 'Ny Post' e 'Sputniknews'. Olesia era originaria del Kazakistan. Spuntano anche ulteriori dettagli su come sia giunta lì sopra. Infatti, pare che avesse scalato una barriera di sicurezza; così facendo, una sua amica avrebbe potuto scattare l'immagine.

























La fotografia l'avrebbe ripresa in piedi sul bordo della scogliera e alle sue spalle sarebbe stato catturato il meraviglioso paesaggio con maestose cascate sullo sfondo. L'incidente inaspettato ha letteralmente scioccato la ragazza presente con lei, che ha assistito a tutta la scena ed ha quindi visto morire sotto i suoi occhi la sua cara amica. Nonostante lo choc iniziale, è riuscita ugualmente a contattare immediatamente le autorità e i soccorritori, ma questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.















Il corpo della sfortunata donna è stato ritrovato in acqua, ormai privo di vita. Il suo cadavere è stato successivamente trasportato nell'obitorio dell'istituto di medicina legale di Antalya. Nella sua purtroppo breve vita aveva lavorato come guida turistica per ben cinque anni nella regione in questione. E sul popolare social network Instagram aveva confessato tutto il suo immenso amore nei confronti della Turchia: "Ammiro sempre la bellezza della natura turca. Questo è il mio paradiso".









In queste ore sono numerosi i messaggi di condoglianze e di affetto inviati dai suoi amici e conoscenti sui social. Un’amica ha scritto: “Più di ogni altra cosa amava la sensazione di libertà”. La salma di Olesia Suspitsina sarà trasferita nelle prossime ore dalla Turchia al Kazakistan e sarà seppellita nella sua città natale, Kostanay.

