Coronavirus, l’annuncio del virologo americano: “Vaccino disponibile da gennaio”

Una notizia molto importante per la lotta al coronavirus è stata annunciata nelle scorse ore da Anthony Fauci, il super virologo americano, che comanda la task force Usa voluta fortemente dal presidente Donald Trump. Secondo quanto dichiarato dall’esperto, non siamo così lontani dal vaccino: “Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere disponibile già dal prossimo mese di gennaio, penso sia una cosa fattibile”. Fauci ha aggiunto altri dettagli che lasciano ben sperare.

Il direttore dell’istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive ha aggiunto in un’intervista rilasciata alla stampa statunitense: “Bisogna procedere velocemente, ma vogliamo assicurarci che sia sicuro ed efficace. Penso che sia fattibile se le cose vanno nel verso giusto. La strada è assumersi il rischio di cominciare la produzione con le società coinvolte presumendo che funzioni e, in tal caso, aumentarla”. E si è già al lavoro per farsi trovare pronti. (Continua dopo la foto)

























Una volta arrivato l’ok sull’efficacia, gli Stati Uniti darebbero il via libera per realizzare milioni di dosi. Fauci ha poi detto ancora: “Ho sempre detto che per avere il vaccino avremmo dovuto aspettare un massimo di 18 mesi. Ora la previsione si è leggermente abbassata e non si allontana molto dall’ipotesi iniziale”. E il virologo si è anche soffermato su alcuni trattamenti contro il Covid-19, che starebbero producendo dei buoni risultati per ridurre perlomeno i tempi di recupero. (Continua dopo la foto)















In particolare, Fauci ha rivelato che gli studi sul farmaco remdesivir sono “un importante primo passo in avanti”. Dopo aver analizzato un campione di mille pazienti affetti dal nuovo coronavirus, è stato notato un miglioramento anche nelle persone che versavano in condizioni più gravi. Il test in questione è stato portato avanti dal National Institute of Allergy and Infecious Disease, il centro di ricerca pubblico americano che si occupa principalmente di malattie infettive. (Continua dopo la foto)









Anthony Fauci ha aggiunto che coloro che sono stati curati con il remdesivir hanno avuto dei tempi di recupero pari a 11 giorni, rispetto ai 15 di quelli trattati per esempio con il placebo. Il tasso di letalità è stato dell’8%, contro il 12% degli altri. Nonostante ciò, per completezza di informazioni bisogna dire che invece in Cina lo stesso farmaco non ha prodotto i risultati sperati.

Coronavirus, dato dei decessi mai così basso. Sale il numero dei guariti