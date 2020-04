Coronavirus, Italia a rischio dopo il lockdown? Cosa è successo in Germania

Sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del coronavirus e l’indice di contagio è già risalito. L’allarme arriva dalla Germania, dove secondo i dati divulgati dal Robert Koch Institut, l’indice è risalito a 1.

Un dato significativo, che mostra come ogni persona contagiata è in grado di infettarne un'altra. È la prima volta che l'indice risale a 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7, per poi risalire progressivamente. Dalla settimana scorsa nel Paese sono stati riaperti i negozi, ma vige tuttora il divieto di contatto e da ieri è obbligatorio indossare le mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico.

























La paura è che anche in Italia si possa verificare un aumento dei contagi da coronavirus una volta allentate le restrizioni per contenere il contagio. In Germania in tutto sono 156.337 i casi dall'inizio dell'emergenza e 5.913 i decessi. Rispetto alla giornata di ieri sono stati 1.144 i nuovi contagi segnalati.















Il governo federale di Berlino e le regioni – che hanno concordato l'allentamento delle restrizioni già attuato – hanno in programma per giovedì nuove consultazioni destinate a preparare la strada a possibili ulteriori revoche delle norme di confinamento. Nel paese guidato da Angela Merkel – che ha sempre sottolineato come i risultati contro la pandemia siano "fragili" – gli occhi sono attualmente puntati al prossimo incontro fra governo e Laender, fissato per giovedì.









L’esecutivo ha chiarito ieri di non voler procedere ad una accelerazione dell’allentamento delle misure restrittive, ma la pressione politica ed economica sale e il dibattito è acceso. Nuove decisioni in materia potrebbero essere prese il 6 maggio.

