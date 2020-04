Scarcerato, torna a casa e uccide la figlia di 9 anni

La notizia della tragedia in Turchia lascia senza parole. Lo scorso anno, Muslum Aslan, un uomo di 33 anni, dopo aver malmenato la moglie Rukiye Aslan , sconta la pena in carcere. Viene scarcerato ma si macchia di un altro reato. L’uomo, scarcerato per fare fronte all’emergenza sanitaria in corso, una volta tornato a casa uccide la figlia di 9 anni. La scarcerazione di Muslum è avvenuta in seguito a una amnistia

Ceylan, la figlia di 9 anni di Muslum, dopo essere massacrata fino al sangue per mano del suo stesso padre. Muslum, secondo quanto riporta la stampa locale, è padre di tre bambini e avrebbe fatto ritorno dalla moglie per rivederli dopo un anno trascorso in prigione. Ceylan, dopo essere stata portata in ospedale in seguito all'aggressione ricevuta dal padre, è stata ricoverata d'urgenza, ma non ce l'ha fatta.

























Muslum Aslan, rendendosi conto del gesto e delle gravi conseguenze cui avrebbe portato l'aggressione, ha persino tentato la fuga invano, perchè il pronto intervento della polizia ha permesso la carcerazione dell'uomo. L'ex moglie dichiara a The Mirror che l'uomo è sempre stato un soggetto violento. La donna ha fornito i dettagli dell'aggressione e senza alcun dubbio il suo racconto fa rabbrividire.















"Ha sempre usato violenza contro i miei figli. Ha appeso mia figlia maggiore per le braccia a un muro e l'ha colpita con un tubo. L'ha lasciata in un lago di sangue prima di rimandare gli altri due miei figli a casa su un taxi. Mia figlia è morta. Voglio che questo omicidio venga punito pesantemente". L'ennesima tragedia di violenza subita dal genere femminile, scatena la rabbia tra le attiviste impegnate per la lotta ai diritti delle donne. La protesta è inevitabile.









Il grido ai diritti da parte delle attiviste nasce come protesta contro la liberazione di criminali autori di violenze domestiche. Una facoltosa associazione, "We Will Stop Femicide", ha richiesto misure immediate di protezione nei riguardi di donne e bambini, troppo spesso oggetto di violenza e di maltrattamenti. Come riportato dall'associazione, i numeri sono la prova schiacciante di un'irrefrenabile macchina di violenza; infatti sono 29 i casi di violenza contro le donne, stimati tra l'11 e il 30 marzo. Cifre che non concedono più di temporeggiare.

