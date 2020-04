Il male del momento sta stravolgendo la vita di tutti ed anche dei cosiddetti illustri, vip e personaggi comunque noti al pubblico. Nelle scorse ore è giunta una notizia storica riguardante la Regina Elisabetta. In occasione del suo compleanno, in programma martedì prossimo, non ci saranno le classiche cannonate in onore di Sua Maestà. I colpi di cannone a salve sono praticamente sempre stati esplosi, infatti sarà la prima volta dopo 68 anni che non potremo assistere a tutto ciò.

La notizia è stata annunciata con un comunicato stampa diramato da Buckingham Palace. Normalmente tale avvenimento ha luogo nei giardini di Green Park, nei pressi del palazzo reale. Ma quindi da quando è salita al trono, la monarca per la prima volta in assoluto ha preferito non dare vita a questo evento. Anche perché nel Regno Unito si continuano a piangere troppe vittime. Solo ieri sono decedute 840 persone in 24 ore ed altre 5 mila si sono contagiate. (Continua dopo la foto)



















L’obiettivo di Elisabetta II è rispettare anche lei il popolo britannico, che sta dunque facendo immensi sacrifici per evitare il diffondere della malattia. Non vuole dunque dare l’impressione di voler festeggiare alla grande i suoi 94 anni, visto che ci sono migliaia di persone sofferenti negli ospedali. Ricordiamo inoltre che la regina non si trova a Buckingham Palace, bensì nel castello di Windsor, dove vive da quasi un mese assieme a suo marito, il principe Filippo. (Continua dopo la foto)























La celebrazione ufficiale del suo compleanno non avviene praticamente mai neanche il 21 aprile, ma a giugno. In quella circostanza si svolge di solito una parata in costume a cavallo nel piazzale vicino a Buckingham Palace. La Regina Elisabetta di regola guarda lo spettacolo insieme ai suoi familiari, con migliaia di persone che vi partecipano. Ma anche questo avvenimento non potrà avere luogo, visto che è vietato ormai in quasi tutto il mondo formare assembramenti. (Continua dopo la foto)

In conclusione, possiamo quindi dire che martedì 21 aprile la sovrana festeggerà privatamente il suo 94esimo compleanno, molto probabilmente senza nemmeno vedere e incontrare i suoi figli e nipoti. Sui social network della Famiglia Reale apparirà un messaggio di auguri, mentre tutte le altre cerimonie sono rinviate a data da destinarsi. Resta ancora molta incertezza su quando e se potremo vederle.

