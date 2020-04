Gravissimo lutto per Pep Guardiola: la notizia arrivata poco fa

Un grave lutto ha colpito Pep Guardiola. Dolors Sala, la mamma del tecnico del Manchester City, è morta a 82 anni dopo avere contratto il coronavirus. E’ stato lo stesso club inglese a renderlo noto sul proprio profilo twitter. “La famiglia del Manchester City è devastata”, scrive il club dando la notizia della scomparsa della madre dell’allenatore ed esprimendo a Guardiola il cordoglio “in questo momento angosciante per lui e i suoi familiari.

La Spagna conta 637 morti con coronavirus in 24 ore. Il bilancio sale così a 13.055 vittime, come confermano i dati diffusi dal ministero della Sanità di Madrid. I casi diagnosticati di Covid-19 sono ormai 135.032, ben più dei 128.948 confermati ieri in Italia, e sono 6.931 le persone che in Spagna sono ricoverate in terapia intensiva. I dati ufficiali parlano anche di 40.437 persone guarite. Il giornale El Pais sottolinea come l'ultimo bilancio giornaliero sia il più basso dal 24 marzo.



















Sono più di 19.400 gli operatori sanitari contagiati, ha confermato María José Sierra del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie. Durante una conferenza stampa, Sierra ha spiegato che è guarito circa il 20% degli operatori contagiati. Si attendono dati più precisi, ma nel frattempo la Sierra ha anche sottolineato come "la gran parte" delle persone contagiate sia a casa, mentre circa il 10% è in ospedale o è stato ricoverato.















E' di quasi un milione e 300mila casi il bilancio della pandemia di coronavirus nel mondo, secondo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University. Le persone contagiate sono in totale 1.275.542, mentre le vittime ammontano a 69.514. Le persone guarite sono invece 262.999. I Paesi più colpiti sono, nell'ordine, Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Francia, Cina, Iran, Regno Unito, Turchia, Svizzera, Belgio e Olanda. Più di 50mila i morti in Europa , secondo un conteggio della France Presse.











L’85 per cento delle 50mila vittime si registra in Italia, Spagna, Francia e Regno Unito. Con un totale di 50.209 morti (su 675.580 casi), l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19. Con 15.877 e 13.055 morti rispettivamente,l’Italia e la Spagna sono i Paesi più colpiti al mondo. La Francia conta 8.078 morti mentre il Regno Unito ha registrato 4.934 decessi.

