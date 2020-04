“Sono nati Corona e Covid”. È tutto vero: i genitori hanno chiamato così i gemelli

Nonostante le difficoltà causate dal coronavirus, una coppia indiana del Chhattisgarh non si è persa d’animo e ha deciso di chiamare i propri due gemelli appena nati, “Corona” e “Covid”. I due nomi evocano per tutti paura e devastazione, ma non per i due neogenitori di Raipur, per i quali sono invece sinonimo della vittoria nei confronti delle difficoltà. Come riportano i media indiani, i due gemelli sono nati nella notte tra il 26 e il 27 marzo durante il ‘lockdown’ nazionale decretato in India a causa della pandemia.



















I nomi non sono però definitivi, ha spiegato Preeti Verma, la 27enne mamma, all’agenzia Pti. “Sono stata benedetta con questi due gemelli, un bambino e una bambina, alle prime ore del 27 marzo. Per ora li abbiamo chiamati Covid (il maschio) e Corona (la femmina). Il parto è stato molto difficile e con mio marito abbiamo voluto rendere memorabile quella giornata”, ha detto la donna.























L’ospedale Dr BR Ambedkar Memorial Hospital, dove la donna ha partorito, ha riferito ai media indiani che la mamma e i due bambini sono stati dimessi e sono in buona salute.

Caffeina news by AdnKronos

www.adnkronos.com