Paura a Buckingham Palace: la regina Elisabetta potrebbe essere in pericolo. Cosa è successo? Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Un valletto della Regina, che di solito lavora “a stretto contatto” con la regina. È risultato positivo al coronavirus. Già un altro lavoratore di Buckingham Palace era risultato positivo al Covid-19 così come il Principe Carlo che ha visto la Regina Elisabetta l’ultima volta il 12 marzo 2020. Carlo, il presunto futuro re, ha annunciato a tutti di aver contratto il virus lo scorso 25 marzo: Carlo era già in isolamento nel castello di Balmoral.

Tra gli altri positivi che hanno incontrato la Regina, anche il premier britannico Boris Johnson, che ha incontrato la Regina l'11 marzo. La sovrana, 93 anni, è partita per il castello di Windsor lo scorso 20 marzo. Insieme a lei, ovviamente, anche il marito Filippo di 98 anni. Anche se in teoria la sovrana è al sicuro, sono tutti in pensiero per lei.



















Per questo Buckingham Palace negli ultimi giorni ha dovuto diffondere due comunicati che si chiudono entrambi con una rassicurazione non scontata in un periodo come questo: "La salute di Sua Maestà resta buona". Una fonte anonima ha rivelato al tabloid The Sun: "Tutti sono terrorizzati, non solo per se stessi ma anche per la regina e per il principe Filippo". Comprensibile: il virus è molto contagioso e colpisce in modo più aggressivo le persone anziane.















"Al momento c'è un palpabile senso di paura nell'aria" ha aggiunto la stessa fonte. Ora il valletto della Regina, che poi sarebbe il maggiordomo, si trova in isolamento. Ancora non si è capito dove si trovasse nel momento in cui è venuta fuori la sua positività al coronavirus. Come hanno svelato i tabloid inglese, tra i compiti del valletto reale c'era quello di portare da mangiare alla Regina, ma anche annunciarle l'arrivo di ospiti.









Non solo: le consegnava messaggi vari e portava a passeggio i suoi cani Vulcan e Candy. Come ha svelato la fonte al Sun, “Adesso la questione è incredibilmente seria e un po’ spaventosa. Tutti si chiedono: chi sarà il prossimo?”. Il coronavirus non persona e non fa alcuna distinzione di ceto. Incrociamo le dita e speriamo che sparisca quanto prima.

