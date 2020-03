Cinema in lutto, l’attore stroncato da un ictus: una morte terribile e improvvisa

Un male improvviso ha portato via la vita di John Callahan. La star di All My Children muore a causa di un improvviso ictus. John aveva 66 anni e si trovava a Palm Springs in California. è apparso in soap opera di enorme seguito, come in La valle dei Pini, con il personaggio di Edmund Grey, dal 1992 al 2005, General Hospital come Leo Russell nel biennio 1984-1985, poi Santa Barbara dal 1986 al 1988 nel ruolo di Craig Hunt e subito anche in Falcon Crest nel ruolo più longevo, dal 1989 al 1992, di Eric Stavros, così come ne I giorni della nostra vita dal 2008 al 2010 come Dr. Richard Baker.

Un ictus che si è rivelato letale ha portato via la vita della Star. L’uomo si trovava nella sua abitazione. Ne dà il triste annuncio anche l’ex moglie: “Che il volo degli angeli ti consenta di riposare, mio ​​caro amico. La tua personalità socievole lascerà una voragine nei nostri cuori per sempre. Siamo devastati: il mio grande amico, compagno e padre amorevole di Kaya. Quella risata di pancia, abbracci da orso, giochi di parole cattivi, capacità di armonizzarsi con qualsiasi canzone”. (Continua a leggere dopo la foto).



















“Johnny Numbers”, la star de La valle dei Pini, il grande guardiano del tempo, fanatico dei Beatles. Kaya e io siamo devastate, incredule e mi dispiace che i pensieri siano un disastro. Tu hai scritto i migliori omaggi scritti e io non riesco a scrivere niente di magnifico per te, in questo momento. Spero che il paradiso abbia il baseball e che lì la tua squadra vinca sempre! Gli Yankees hanno appena perso il loro più grande fan”.Eva LaRue, ex moglie della star nonché co-protagonista della serie tv, usa parole molto forti che lasciano comprendere il grande vuoto lasciato nella vita di tutti, anche in quella dei fan di John. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Conosciuto maggiormente nel ruolo di Edmund Grey nella soap La valle dei pini, John Callahan vanta una pluriennale carriera in ben 356 episodi, dal 1992 al 2005. Ed è proprio grazie allo show che Callahan e LaRue si son conosciuti e innamorati. Nonostante le loro strade si siano divise, a legarli è sempre stata la profonda stima e l’amore per la splendida figlia Kaya. (Continua a leggere dopo la foto).









Da quanto si evince dai media locali, il personale medico ha raggiunto prontamente l’abitazione della star per poi trasportarlo d’urgenza all’Eisenhower Medical Center. Nulla da fare per John Callahan. Informate dai medici, Eva LaRue e Kaya si sono precipitate in ospedale. Nessuna attinenza con un contagio da coronavirus, ma per precauzione i medici non hanno concesso ai familiari di restare a lungo al suo capezzale. John è morto in nottata.

