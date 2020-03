“Sono positivo”. Coronavirus, l’annuncio di Boris Johnson. Le sue condizioni

“Sono positivo al coronavirus”. Boris Johnson, premier britannico, annuncia la propria positività. “Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al coronavirus. Sono in autoisolamento, continuerò a guidare la risposta del governo” all’emergenza “in videoconferenza mentre combattiamo questo virus”, dice in un video diffuso su Twitter.

"Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi del coronavirus, vale a dire febbre e una tosse persistente. Su indicazione dei medici ho fatto il test e sono risultato positivo. Sto lavorando da casa, sono in autoisolamento. E' la cosa giusta da fare", dice il premier, evidenziando che "grazie alla tecnologia comunicherò con il mio team per guidare la lotta al coronavirus".



















Intanto, continua nel Regno Unito la mobilitazione dei medici e degli infermieri che chiedono garanzie sugli equipaggiamenti protettivi e le condizioni minime di lavoro sul fronte dell'emergenza Coronavirus. Ieri il governo di Boris Johnson, accusato da più parti di non aver provveduto per tempo, ha confermato l'arrivo negli ospedali di 7,5 milioni di kit extra reperiti anche grazie all'aiuto dei militari.















Ma ora ad alzare la voce sono anche i Gp, l'equivalente dei medici di famiglia nel sistema sanitario nazionale britannico (Nhs). I rappresentanti di categoria denunciano che le indicazioni dei vertici dello stesso Nhs non prevedono al momento per loro l'uso di mascherine e affini se non per le visite su pazienti con sospetti sintomi di Covid-19, a differenza di quanto raccomandato ieri dal ministro della Sanità, Matt Hancock, per tutte le visite senza distinzioni. I medici di famiglia chiedono "chiarezza".











Nel Regno Unito i casi accertati sono 11.658, con 578 morti, secondo i dati del ministero britannico della Sanità . Il 26 marzo, per la prima volta, i decessi sono aumentati di oltre 100 (+115) in un giorno. Intanto, i test eseguiti nel Paese sono saliti a quasi 105.000.

