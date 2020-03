Il coronavirus si è insinuato ovunque. E pensare che fino a qualche tempo fa sembrava una cosa che non ci avrebbe riguardato da vicino. Sembrava una cosa lontana. E invece. Eccolo qua. E noi tutti chiusi a casa ad aspettare il bollettino delle 18 sperando di vedere i numeri scendere, cosa che finora non è successa. Il virus si sta propagando in tutta Europa anche in quei paesi che sembravano non avere paura. Il Covid-19 è arrivato anche in Gran Bretagna. Nel paese non sono state prese misure restrittive ma ovviamente la famiglia reale ha preso varie precauzioni per difendersi.

Il numero dei contagiati aumenta giorno dopo giorno ed è ovvio che i "royals" stiano cercando di proteggersi e, soprattutto, di proteggere la regina. Per esempio sono stati annullati tutti gli eventi in programma nel mese di marzo e la Regina si trova attualmente in isolamento volontario. Insieme a lei il marito Filippo. D'altronde sono due persone molto anziane ed è bene che stiano lontane da tutto e tutti.





















Anche Carlo e Camilla che, hanno entrambi più di 70 anni, potrebbero a breve decidere di mettersi in isolamento. Dunque c'è una domanda che in tanti si stanno facendo: ma chi sostituisce la regina ora che è in isolamento? Se anche Carlo, che il primo nella successione al trono, sarà in isolamento, chi farà le veci della regina? C'è solo una possibilità ovvero che sia William, affiancato dalla moglie Kate, a prendere il posto della nonna.























In pratica William diventerebbe re temporaneamente e, ovviamente, tutti gli equilibri familiari cambierebbero in modo drastico. Al momento la principessa Beatrice, che a quanto pare celebrerà il suo matrimonio in forma privata, sarebbe nominata consigliera di stato. Ma c'è dell'altro: Harry potrebbe anche essere richiamato in Inghilterra. Se per caso Kate Middleton dovesse restare incinta in questi mesi, William non avrebbe più la sua assistente. Perciò sarebbe necessario richiamare in Inghilterra Harry.

















Potrebbe succedere, sì. Anche se dal 31 marzo il suo divorzio dai Windsor sarà ufficiale. Ma perché tutto questo? I primi nella linea di successione al trono dopo William sono i suoi figli George, Charlotte e Louis, che però sono ancora bambini e, ovviamente, non possono ricoprire un ruolo di tale importanza. Perciò, a quanto pare, Harry non avrebbe scelta…

