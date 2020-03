Coronavirus, pronto primo farmaco per neutralizzarlo: ora via ai test

La speranza è che la pandemia del coronavirus possa arrestarsi il più presto possibile. Purtroppo sia in Italia che nel resto del mondo i contagiati ed i morti sono sempre più numerosi, ma adesso è giunta una notizia che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo. Infatti pare che sia stato fatto un primo ed importante passo in Olanda contro il Covid-19. In particolare si fa riferimento ad un farmaco, che ovviamente dovrà essere valutato più attentamente nel prossimo futuro.

A portare avanti il lavoro sono stati i ricercatori dell’Università di Utrecht, insieme ad altri dell’Erasmus Medical Center e della società biotecnologica Harbour BioMed. Sarebbe infatti stato sviluppato un anticorpo umano che inibisce il coronavirus. Queste le parole dei ricercatori: “Si tratta di un primo passo promettente, ma è troppo presto per speculare sulla potenziale efficacia dell’uomo”. Dunque, occorrerà attendere ancora un po’ per avere maggiori riscontri in merito. (Continua dopo la foto)





















Secondo quanto riferito dalla Bbc, l’Università di Utrecht non ha ancora testato il farmaco sull’uomo perché bisognerà aspettare alcuni mesi. Gli scienziati erano intenti a lavorare su un anticorpo per Sars1 e quando è esplosa l’epidemia del nuovo coronavirus hanno notato che gli stessi anticorpi hanno reagito in maniera incrociata arrestando l’infezione. Ora, tutti i risultati sono in fase di revisione e, come anticipato precedentemente, non resta che pazientare per testarlo sulle persone. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda l’Italia, uno degli ultimi personaggi noti ad ammalarsi è stata la viceministra all’Istruzione Anna Ascani: “Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al coronavirus. Per questo motivo come è previsto per chi è sottoposto all’isolamento e presenta sintomi come i miei ho effettuato il tampone che è risultato positivo. Fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie”. (Continua dopo la foto)









La deputata ha anche aggiunto: “Se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi. Io sto bene: ho qualche linea di febbre ed un po’ di tosse. Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, il personale medico e tutti coloro che stanno lavorando assiduamente, con turni senza sosta, prendendosi cura di noi”.

“Positiva al coronavirus”: l’annuncio sui social della viceministra Anna Ascani