Per Katy Perry un brutto colpo. A dare la notizia è stata direttamente la cantante dalla sua pagina social. Una foto con in didascalia un lungo ricordo per onorare la memoria di sua nonna Ann Pearl Hudson, deceduta la notte scorsa. La cantante si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram in cui ha voluto rendere omaggio alla nonna, ricordando alcuni aneddoti e gli insegnamenti che le ha trasmesso in questi anni vissuti insieme.

Uno dei momenti più tristi per l’artista statunitense che solo pochi giorni fa aveva confermato la sua gravidanza con l’attore Orlando Bloom. Secondo Katy, la nonna ora sarebbe un angelo che veglierà su di lei. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha scritto la cantante sui social. Continua dopo la foto





















“Non so quando un’anima entra in una nuovo stato, ma se c’è un aldilà dove c’è una sala d’attesa di arrivo e di andata la mia mente si chiede se l’anima che aspetta di entrare nel mio mondo sta ricevendo un bacio sulla fronte dalla mia dolce nonna che ieri è partita da questa terra. Il mio cuore lo spera”, ha pubblicato la popstar su Instagram. Continua dopo la foto















Poi ha aggiunto: “Molto di quello che sono io è dovuto a mio padre… e lui lo deve a lei. Lei ha dato inizio a tutto, come ci ricordava sempre, e le sono molto grata di averlo fatto. Possa lei riposare in profonda pace e baciare la fronte dell’anima a venire e far loro sapere che tutto andrà bene, soprattutto ora che hanno guadagnato un angelo che li guardi”. Continua dopo la foto











Figlia di due pastori metodisti, Katy Perry cresce ascoltando musica gospel. All’età di 15 anni ha già in sé la determinazione necessaria per seguire la carriera musicale. Qualche giorno fa, Katy ha pubblicato le immagini del suo ultimo videoclip Never Worn White su Instagram e proprio attraverso questo filmato ha annunciato di essere incinta. Il rumors era già nell’aria da diverse settimane, ma la conferma è arrivata quando la cantante ha mostrato il pancione nel nuovo video musicale. Il bambino che attende con Orlando Bloom verrà alla luce la prossima estate.

